Laboratuvarda yetişen beyinler: Geleceğin canlı bilgisayarları

Bilgisayarlar çok yol kat etti. Tüm odaları kaplayan, çalıştırmak için bir düzine kişiye ihtiyaç duyan ve günümüzün akıllı saatlerinden daha az işlem gücüne sahip ilk bilgisayarlardan, bugün cebimizde taşıdığımız ve akıllı telefon dediğimiz, yapay zekanın bir avuç elektronik bileşenle birlikte "gizli" olduğu bilgisayarlara kadar.

Bilgisayar geliştirmede bir sınıra ulaştığımız düşünülse de, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, hesaplama gücünü daha da hızlandırıp artıracak ve daha da iyi şeyler yapmamızı sağlayacak kuantum bilgisayarları geliştirmek için çalışıyorlar.

Ve sonra, diğer tarafa dönüp biyobilgisayarın inanılmaz dünyasına adım atan bilim insanları var.

Bunlar, canlı hücrelerden bilgisayar üretmeye çalışan bilim insanları. İsviçre'deki FinalSpark laboratuvarında çalışan bir grup bilim insanı, organoid adı verilen kümeler halinde büyüyen ve elektrotlara bağlanıp mini bilgisayar olarak kullanılabilen nöronlar geliştiriyor. En azından teoride işler böyle yürümeli.

Laboratuvarın kurucu ortağı Dr. Fred Jordan , BBC'ye yaptığı açıklamada, birçok kişinin biyobilgisayar kavramını biraz tuhaf bulduğunu, çünkü bu kavramın kendi beyinlerine ve genel olarak insanlara bakış açılarını değiştirdiğini söyledi.

Dr. Jordan, laboratuvarının kök hücreler satın aldığını ve bunları laboratuvarda yetiştirilmiş bir mini beyin (organoid) olarak adlandırılabilecek bir yapıya dönüştürdüğünü açıkladı. Bunlar insan beyninin karmaşıklığına yakın değiller, ancak aynı temel yapı taşlarından oluşuyorlar.

Bilim insanları mini beyinleri büyüttükten sonra , onları elektrotlara bağlayıp klavye komutlarına yanıt vermek gibi basit görevler veriyorlar. Mini beyin için bu, elektrik sinyallerini alıp aktiviteyi bilgisayar ekranında görüntülemek kadar basit.

Bu laboratuvarda çalışan ekip için organoidlerin elektriksel uyarımı, nöron biyobilgisayarlarında öğrenmeyi tetikleyerek daha karmaşık görevleri yerine getirebilmelerini sağlayacak daha büyük bir hedefe doğru atılan ilk adımdır.

Ancak asıl sorun, bu organoidlerin nasıl canlı tutulacağıdır. Kendilerine besin sağlayacak kan damarları olmadığı için birkaç ay sonra ölürler.

Bu sorun çözülene kadar mini beyinler kısa ömürlü olacak ve laboratuvar koşullarında çalışabilecekler.

Bu da yakın gelecekte klasik bilgisayarların ve çiplerin yerini alamayacakları anlamına geliyor. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nde bilim insanları, bu mini beyinleri kullanarak bilgiyi nasıl işlediklerini inceliyorlar; ancak bunu Alzheimer ve otizm gibi nörolojik rahatsızlıklar için ilaç geliştirme bağlamında yapıyorlar.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Lena Smirnov BBC'ye yaptığı açıklamada , biyobilgisayarın silikon yapay zekanın yerini alması değil, onu tamamlaması gerektiğini, hastalık modellemesini iyileştirmesi ve hayvan kullanımını azaltması gerektiğini söyledi .

Laboratuvarda "mini beyinler" yaratmak kulağa bilim kurgu gibi gelse de, bilişimin gelişiminde bir sonraki adım olabilir gibi görünüyor.