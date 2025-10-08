Kulaklarınız kaç yaşında?

PEKİ BU İŞİTME TESTİ NELERDEN OLUŞUYOR?

İşitme testi , bazen işitme yaşı testi olarak da adlandırılır, frekansı düşükten yükseğe doğru kademeli olarak artan bir sesi dinlemeyi ve artık duyamadığınızda "dur" demeyi içerir. kulağın yaşlanması yüksek frekanslar aracılığıyla gerçekleşir . Başka bir deyişle, sesi ne kadar uzun süre duyabiliyorsanız, kulağınız o kadar yüksek frekansları algılar; bu da genellikle iyi işitmeyi ve dolayısıyla genç işitmeyi gösterir. Tersine, "eğer sadece klibin başlangıcını, düşük frekansları duyduysanız ve çok hızlı bir şekilde artık hiçbir şey algılamadıysanız, bunun nedeni en yüksek frekansları duyma yeteneğinizi kaybetmiş olmanızdır" işitme yaşlanmasının bir işareti.

İŞİTME KAYBI KONUSUNDA NE ZAMAN ENDİŞELENMELİSİNİZ?

Bu durum, özellikle aile toplantıları veya iş yeri gibi gürültülü ortamlarda konuşmaları takip etmekte zorluk çekmeyle kendini gösterebilir. Ayrıca, konuştuğumuz kişiden sık sık tekrar etmesini istediğimizi, doğru anlamamış olma korkusuyla hazırlıksız cevap verdiğimizi veya söylenenleri yanlış anlama endişesi yaşadığımızı fark edebiliriz , diye belirtiyor. Bu durum, iletişimi zorlaştırdığı ve utanç veya izolasyona neden olabildiği için sosyal rahatsızlık yaratabilir .

Daha incelikli ipuçları arasında televizyon, radyo veya telefonun sesini açmak, belirli zil seslerini duymamak yer alır. Kuş cıvıltısı gibi doğal sesler bile algılanamaz hale gelebilir. Bu durum, kulak çınlaması, kulaklarda sürekli uğultu ve hatta baş dönmesi için geçerlidir. Şüpheniz varsa, bir KBB doktoruna danışın veya bir uzmana işitme testi yaptırın.