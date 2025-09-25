Konya'daki trafik kazasında ikiz kardeşler öldü

Yayınlanma:
Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesi yakınlarında Ereğli-Halkapınar karayolunun 7'nci kilometresinde Mehmet Koçer yönetimindeki 42 L 3889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Erdoğan'ın kullandığı 42 E 9064 plakalı otomobille çarpıştı.

KAYRA VE YİĞİT KOÇER YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın ardından olay yerinde ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybetti. İkiz kardeşlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ile diğer sürücü Kadir Erdoğan, yanındaki Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş yaralandı. İhbar üzerine saat 16:40 sıralarından gerçekleşen kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 5 yaralıyı da Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

konyada-2-otomobil-carpisti-ikizler-ol-932394-276952.jpg

Yaşamını yitiren ikizlerin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan anne Ayşegül Koçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

