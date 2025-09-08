Kocaeli’de freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında S.O. yönetimindeki iş makinesi, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı.
İş makinesi önce B.G. yönetimindeki 41 TP 803 plakalı otomobile, ardından İ.K.’nın kullandığı 54 AGS 534 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araç, son olarak yol kenarındaki bir binanın duvarına çarparak durabildi.
2 ÇOCUK YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle iş makinesi sürücüsü S.O. araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada, 1’i ağır olmak üzere 2 çocuk, iş makinesi sürücüsü ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
