Klostrofobiniz varsa size göre değil! Bin yataklı otelde pencere yok ama hipnoz yataklar var
Yayınlanma:
Klostrofobiniz mi var? Öyleyse, Londra'nın merkezinde yeni açılan bu kapsül otel kesinlikle size göre değil. Küçük ve rahat mekanları sevenler -ya da en azından onlara katlanabilenler- için Piccadilly Circus'taki Zedwell Kapsül Otel doğru seçim olabilir.

"Kapsüllerin" her biri ses geçirmez olup, Hypnos şilte, Mısır pamuğundan çarşaflar, ortam aydınlatması ve akıllı iklim kontrolüne sahiptir.

image-9.png

Piccadilly Circus'taki Zedwell Kapsül Oteli, gecelik 30 sterline 1.000 uyku kapsülü sunmaktadır. Otel, Great Windmill Caddesi'ndeki tarihi eser listesindeki Pavilion Binası'nda yer almaktadır.

image-5-1024x678.png

1.000 kapsülden oluşan otelin gecelik fiyatı 30 sterlin ve Great Windmill Caddesi'ndeki II. Derece koruma altındaki bir yapı olan Pavilion Binası'nda yer alıyor. Londra'nın kalbinde bir gecelik konaklama için sadece 30 sterlin ödeyerek, kanepe, pencere veya geniş bir alan beklemediğiniz sürece oldukça uygun bir fiyata konaklayabilirsiniz.

image-10.png

Zedwell'e ait olan otel, dünyanın en büyük kapsül oteli olduğunu iddia ediyor. Her "kapsül"ünde ses yalıtımlı, penceresiz odalar, Hypnos yataklar, Mısır pamuğundan çarşaflar, ortam aydınlatması ve akıllı klima kontrolü bulunuyor. Konuklar ayrıca dinlenmek ve diğer gezginlerle sosyalleşmek için ortak alanlara da erişebiliyor.

image10.png

Banyolar ortak kullanımlı ancak özel duşlu olup, güvenli bagaj muhafazası ve ayrı kadın yatakhaneleri mevcuttur. Bir otel sözcüsüne göre, son yatakhaneler tamamlanmak üzere ve tüm kapsüller yıl sonuna kadar hizmete girecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yaşam
