Klostrofobiniz varsa size göre değil! Bin yataklı otelde pencere yok ama hipnoz yataklar var

Piccadilly Circus'taki Zedwell Kapsül Oteli, gecelik 30 sterline 1.000 uyku kapsülü sunmaktadır. Otel, Great Windmill Caddesi'ndeki tarihi eser listesindeki Pavilion Binası'nda yer almaktadır.

Banyolar ortak kullanımlı ancak özel duşlu olup, güvenli bagaj muhafazası ve ayrı kadın yatakhaneleri mevcuttur. Bir otel sözcüsüne göre, son yatakhaneler tamamlanmak üzere ve tüm kapsüller yıl sonuna kadar hizmete girecek.