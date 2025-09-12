Kırklareli'nde şenlikler renkli görüntülere sahnen oldu

Kırklareli'de bu yıl 16'ncısı düzenlenen Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri renkli görüntülerle başladı.

Kırklareli'de 3 gün sürecek Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı.

yeni-proje-29.jpg

Vatandaşlardan oluşan kortej, Şevket Dingiloğlu Parkı'ndan Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü. Yayla Meydanı’nda halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

yeni-proje-30.jpg

Gösterinin ardından yöresel kıyafetli kızlar tarafından kazana doldurulan üzümler ezilerek geleneksel üzüm suyu elde edildi.

yeni-proje-31.jpg

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bağ bozumunu yalnızca bir meyve hasadı olarak tanımlamanın kendisine pek doğru gelmediğini belirterek, "Bağ bozumu; insanoğlunun doğayla buluştuğu, emeğine anlam yüklediği, şenlikler ve ritüellerle kutladığı çok özel bir zaman dilimidir. Trakya'da da sonbaharın gelişi demek; tarım işlerinin bitmesi, ürünün hasat edilip ambarlarda yerini alması, kışlıkların hazırlanması ve bağ bozumu demektir. Baharın gelişini, doğanın uyanışını coşku ile kutlayan yöre halkımız, hasat mevsiminde emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu da yaşar. Bu derin köklerimizden beslenen sonbahar kutlamalarına renk katmak için Kent Konseyimiz ve belediyemiz iş birliği ile Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği'nin bu yıl 16'ncısını düzenliyoruz" dedi.

yeni-proje-32.jpg

Bulut, şenliğin sadece bir eğlence değil, yerli üretimin, emeğin ve Kırklareli'nin kültürünün de bayramı olduğunu belirterek, festivalde yapılacak etkinlikleri anlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

