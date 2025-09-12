Kırklareli'nde şenlikler renkli görüntülere sahnen oldu

Kırklareli'de 3 gün sürecek Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı.

Vatandaşlardan oluşan kortej, Şevket Dingiloğlu Parkı'ndan Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü. Yayla Meydanı’nda halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Gösterinin ardından yöresel kıyafetli kızlar tarafından kazana doldurulan üzümler ezilerek geleneksel üzüm suyu elde edildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bağ bozumunu yalnızca bir meyve hasadı olarak tanımlamanın kendisine pek doğru gelmediğini belirterek, "Bağ bozumu; insanoğlunun doğayla buluştuğu, emeğine anlam yüklediği, şenlikler ve ritüellerle kutladığı çok özel bir zaman dilimidir. Trakya'da da sonbaharın gelişi demek; tarım işlerinin bitmesi, ürünün hasat edilip ambarlarda yerini alması, kışlıkların hazırlanması ve bağ bozumu demektir. Baharın gelişini, doğanın uyanışını coşku ile kutlayan yöre halkımız, hasat mevsiminde emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu da yaşar. Bu derin köklerimizden beslenen sonbahar kutlamalarına renk katmak için Kent Konseyimiz ve belediyemiz iş birliği ile Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği'nin bu yıl 16'ncısını düzenliyoruz" dedi.

Bulut, şenliğin sadece bir eğlence değil, yerli üretimin, emeğin ve Kırklareli'nin kültürünün de bayramı olduğunu belirterek, festivalde yapılacak etkinlikleri anlattı.