Kadıköy’ün maskotu Rodi 18 yıl sonra yeniden Çarşı'da

İstanbul Kadıköy'de Çarşı'nın unutulmaz simgelerinden olan kaz Rodi’nin anısı, yeniden hayata geçiriliyor. Kadıköy Belediyesi, yıllar önce heykeli çalınan Rodi için yeni bir heykel yaptırdı.

Heykelin açılış törenine, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Rodi’nin sahibi Nimet Köseoğlu’nun oğlu Ümit Köseoğlu ile yeni Rodi heykelini tasarlayan heykeltıraş Sevda Balaban katıldı. Kadıköy Belediyesi, 2007 yılında Rodi’nin ilk heykelini yaptırmış ancak bu heykel kısa süre sonra çalınmıştı.

"KENT HAFIZASINA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Törende konuşan Kösedağı, "Bugün heyecanlıyız, çünkü çarşının maskotu Rodi’yi tekrar Kadıköy’e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu heykel esnafımıza emanettir, bir daha çaldırmayacağız. Kent hafızasına sahip çıkıyoruz. Rodi, çarşının bekçisiydi. Şimdi anısını hep birlikte yaşatacağız" dedi.

RODİ'NİN HİKAYESİ

Kaz Rodi’nin Kadıköy’deki yolculuğu, 2002 yılında Aydın’ın Kardeşköyü’nden gelen balıkçı Nimet Köseoğlu ile başladı. Köseoğlu, Rodi’yi beraberinde İstanbul’a getirdi. Kırmızı ışıkta duran, yeşilde karşıdan karşıya geçen, sahibinin yanında çarşıda salına salına yürüyen Rodi, kısa sürede Kadıköy Çarşısı’nda herkesin gönlünü kazandı.

3 AY SONRA ÇALINDI

Rodi’nin ünü Kadıköy sınırlarını aşınca, Kadıköy Belediyesi 2007 yılında kaz Rodi’nin heykelini yaptırdı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Nilüfer Ergin tarafından yapılan heykel, Aya Efemiya Kilisesi yakınındaki meydana yerleştirildi. Ancak heykel, dikildikten üç ay sonra çalındı.

Rodi'nin sahibi Nimet Köseoğlu ise 3 Mayıs 2008’de yaşamını yitirdi. Sahibinin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra Rodi de hayatını kaybetti. Rodi, Nimet Köseoğlu'nun vasiyeti üzerine, Karacaahmet Mezarlığı’nda sahibinin ayak ucuna gömüldüğü ifade edildi.