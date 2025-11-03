Kaçakçıların zehir ticareti yapmalarına izin verilmedi

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen kaçak içki, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol, silah ve uyuşturucu taşındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, Marmaris açıklarında şüpheli iki deniz aracı tespit edilerek durduruldu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, teknelerden birinde 310 şişe bandrolsüz kaçak içki, diğerinde ise 4 gram skunk, 1 tabanca, 186 fişek ve 3 şarjör ele geçirildi.

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.