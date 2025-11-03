Kaçakçıların zehir ticareti yapmalarına izin verilmedi

Yayınlanma:
Marmaris üzerinden Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucu, alkol ve sigaralar Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon ile engellendi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen kaçak içki, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol, silah ve uyuşturucu taşındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, Marmaris açıklarında şüpheli iki deniz aracı tespit edilerek durduruldu.

marmaris-aciklarinda-kacakcilik-operasyo-997455-295916.jpg

Gerçekleştirilen operasyonlarda, teknelerden birinde 310 şişe bandrolsüz kaçak içki, diğerinde ise 4 gram skunk, 1 tabanca, 186 fişek ve 3 şarjör ele geçirildi.

marmaris-aciklarinda-kacakcilik-operasyo-997457-295916.jpg

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

marmaris-aciklarinda-kacakcilik-operasyo-997456-295916.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

