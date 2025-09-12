İstanbul'un doğal suyu Durugöl” “yeşil göl”e dönüştü: İçmeyin sadece seyredin!

Yayınlanma:
İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Durugöl'ün Balaban kıyısı yeşile büründü. Göldeki renk değişimi vatandaşları tedirgin ederken, yeşile dönen su dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un en önemli içme su kaynaklarından birisi olan Durugöl'ün Arnavutköy Balaban kıyısında suyun rengi yeşile dönerken kıyıda köpük görüldü.

12.jpg

Sudaki renk değişimi vatandaşların paniğe kapılmasına neden olurken, suyun neden Yeşil rengine döndüğü henüz bilinmiyor. Göldeki renk değişimi ve kıyıda oluşan köpük ise havadan görüntülendi.

Turistler Van Gölü’ne akın ettiler: Hem eğlenceye hem renklere doydularTuristler Van Gölü’ne akın ettiler: Hem eğlenceye hem renklere doydular

'BİZDEN KAYNAKLANIYOR'

13.jpg

Çevre sakini Ahmet Çınar, "Ben sürekli burada balık tutuyorum, her sene bu aylarda göl Yeşil rengine bürünüyor. Gölün altında ot ve yosunlar kıyıya vurduğu için suyun rengini değiştirdiği söyleniyor. Yeşillik, yaklaşık 10 gün kadar duruyor, sonra kayboluyor. İnsanlarımız etrafı çok pisletiyorlar. Geçen gün burası leş gibiydi. Yiyip içiyorlar, pisliğini yere bırakıp gidiyorlar, çöp konteynerin yanına bırakıyor, birkaç metre götürüp bırakmıyorlar. Biraz da bizden kaynaklanıyor" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

