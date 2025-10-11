İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi

Avrupa Demiryolu ve Altyapı Şirketleri Topluluğu (CER) tarafından desteklenen Avrupa Yüksek Hızlı Tren Ağı adlı projenin yakın zamanda Avrupa Komisyonu'ndan resmi onay alması bekleniyor.

AB tarihindeki en büyük altyapı projesi olan 546 milyar avroluk proje , daha hızlı, daha yeşil ve daha dayanıklı bir Avrupa ulaşım sistemi yaratmayı amaçlıyor.

Plan, trenlerin saatte 250 ila 350 kilometre hızlarda çalışacağı 49.400 kilometreden fazla yeni ve modernize edilmiş hat öngörüyor. Yeni ağ tüm büyük şehirlerin yanı sıra Selanik, Ljubljana, Krakow veya Marsilya gibi 250 binden fazla nüfusa sahip daha büyük yerleşim yerlerini de kapsayacak.

CER İcra Direktörü Alberto Macola, projenin amacının demir yolunu Avrupa'nın ana ulaşım aracı haline getirmek olduğunu söyledi. Euronews'in haberine göre, CER tahminlerine göre gelecekte uzun mesafeli yolculukların yüzde 50'si yüksek hızlı trenlerle yapılacak, yüzde 20'si ise konvansiyonel hatlar kullanılmaya devam edecek.

Avrupa'nın onlarca yıldır demiryollarına yatırım yapmasına rağmen Macola, kıtanın ciddi altyapı eksiklikleriyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Yüksek hızlı tren projesi, 2050 yılına kadar ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 90 oranında azaltılmasını öngören Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle yakından bağlantılıdır. Enerji açısından verimli ve sürdürülebilir bir ulaşım biçimi olan yüksek hızlı tren, Avrupa yeşil ulaşımının omurgasını oluşturmalıdır.

Planlara göre, Atina'dan İstanbul'a yolculuk dört saat, Madrid'den Milano'ya ise altı saatten kısa sürecek . Bu, yüksek hızlı trenleri, çok daha küçük bir karbon ayak iziyle, daha kısa rotalarda hava trafiğine ciddi bir rakip haline getirecek.