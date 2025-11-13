iPhone Air mutlak inceliğin peşinde

Her yerde ve her zaman internette gezinmek, oyun oynamak ve sohbet etmek için kocaman işlemci ve ekran dikdörtgenleri taşımamıza gerek kalmayacak; o zamana kadar akıllı telefonlar sadık dostlarımız olacak ve onları daha hafif hale getirme arayışı dünya çapındaki mühendislerin zihnini meşgul etmeye devam edecek. iPhone Air, tam da bu yönde bir teknik ve tasarım başarısı ve bize şu soruyu soruyor: Hafif ve ince bir telefona sahip olmak için ne yapmaya hazırsınız?

Birkaç gün önce, özel bir forumda, acemi bir fotoğrafçı, genç bir adamın tam boy fotoğrafını çektiği portre fotoğrafı hakkında daha deneyimli fotoğrafçılardan yorum istedi. Portre güzeldi ve yüzlerce iltifat aldı, ancak bir yorum güçlü bir izlenim bıraktı: "Çocuğun telefonunu cebinden çıkarıp fotoğraf çekimi boyunca bir yere koymasını sağlamalıydınız." Evet, büyük ve kalın dikdörtgen dikkat çekiciydi ve cebine sıkıştırılmış bir akıllı telefonun karakteristik şekliyle kot kumaşını şişiriyordu.

Şunu inkar edemeyiz: Daha incelikli ve zarif telefonlar daha keyifli olurdu...

İşte tam da bu noktada, şimdiye kadar üretilmiş en ince telefonlardan birini yaratmak için büyük bir mühendislik çalışması yapıldı. A1'in incelememiz için bize sunduğu iPhone Air, en temel özellikleri ince ve şık bir premium gövdeye sığdıran, olağanüstü bir minyatürleştirme çalışması.

Sadece 5,6 milimetre kalınlığında ve USB-C portu yarım saatte %50 şarj sağlıyor - harika değil mi?

Gerçek şu ki, fotoğraflarımız Air'a hakkını veremiyor. Elinize aldığınız anda hafiflik hissediyorsunuz. İnce çerçeveleri neredeyse avucunuza batıyor: 5,64 mm kalınlığındaki cihaz garip bir şekilde ince hissettiriyor, ancak yumuşak kenarları ve hafifliği sayesinde bu hoş bir dokunuş. Bir bakıma, bu telefonu tutmak, bir kadın cep aynasını tutmak kadar hafif - narin, ince ve zarif.

Air, diğer tüm modern iPhone'lar gibi çalışıyor. Şeffaflık yanılsaması yaratan sıvı camın manyetik tasarımıyla iOS 26 çalıştırıyor. Tüm geleneksel iPhone uygulamalarına, Face ID'ye sahip ve son derece duyarlı. Her zamanki iPhone düğmeleri yan tarafta: kamera deklanşörü ve aksiyon düğmeleri. Üstteki hoparlör tek: oldukça iyi ve 6,5 inç ekranda video izlemeyi keyifli hale getiriyor - akıcı, parlak ve harika.

ELİPS ŞEKLİNDE KALP

Yan görünüm: Air'in kasasının üst kısmındaki kalın kısım yalnızca kamerayı değil, aynı zamanda çipi ve tüm çalışan bileşenleri de barındırıyor

Hem çip hem de tüm önemli bileşenler, arka kısmın kamera ve flaşla işaretlenmiş zarif bir elips şeklinde çıkıntı yaptığı kasanın üst kısmında yer alıyor. Yoğun çalışma sırasında elips alanı ısınıyor. Bu durum, güncelleme yaparken veya video çekerken ve aynı anda çok sayıda uygulama açıkken ortaya çıkıyor. Kısacası, elips iPhone Air'ın "kalbi":

Air, iPhone 17 Pro'ya benzer bir A19 Pro çipe sahip, ancak bir grafik çekirdeği daha az, bu da oyun ve diğer grafik yoğunluklu görevlerde performansını biraz düşürüyor. Ancak model, günlük kullanım için hala yeterince hızlı hissettiriyor.

Gövdenin büyük kısmını -ince olanı- batarya oluşturuyor. 3.149 mAh pil, Air'ın ince tasarım lehine yaptığı ilk büyük taviz. Pil ömrü diğer iPhone'lara göre daha kısa, ancak kimse sürekli şarj etmesi gerekeceğini düşünmemeli.

Nispeten aydınlık günlerde, çoğunlukla Wi-Fi üzerinden beş saat boyunca aktif olarak internette gezinirken, mesajlaşırken ve video izlerken, bu Air şarjlar arasında 40 saat gibi makul bir süre dayandı. Daha yoğun işlerde, fotoğraf çekerken, müzik dinlerken, mesaj gönderirken ve seyahat ederken video izlerken ise Air yaklaşık 30 saat dayandı.

KABLOSUZ ŞARJ, YARIM SAATTE YARI "ŞARJ" SAĞLIYOR

Bu, çoğu durumda modelin tek bir gecelik şarjla istediğimiz her şeyi mükemmel bir şekilde yerine getireceği anlamına geliyor.

İyi yanı, hızlı şarj olması. Hem kablolu hem de kablosuz olarak yarım saatte %50 şarj sağlıyor.

yalnızca eSIM

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu kadar ince bir gövde elde etmek için bazı popüler olmayan taktikler kullanıldı. iPhone Air'da SIM kart yuvası yok çünkü zaten kullanmıyor. Bunun yerine, aynı anda iki taneye kadar aktif olabilen bir eSIM kullanıyor.

Güç tasarrufu modu, cihazın tek bir şarjla 40 saate kadar çalışmasını sağlar

ÖZENLE VE SEVGİYLE

Pilden bahsetmişken, orijinal kapasitesinin en az %80'ini koruyarak 1000'den fazla tam şarj döngüsüne dayanabilir. Kullanım ömrünün azalması makul bir kullanım engeli oluşturuyorsa, yenisiyle değiştirilebilir. Ekran da kırılması durumunda değiştirilebilir.

Genel olarak, bu modelin daha uzun süre tamir edilme şansı oldukça yüksek; bu da çevresel sürdürülebilirlik açısından iyi bir haber. Ayrıca, alüminyum, kobalt, altın, lityum, nadir toprak elementleri, çelik, kalay, titanyum ve tungsten gibi %35'ten fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretilmiştir.

Hava o kadar ince ve hafiftir ki cebi şişirmez veya giysiyi aşağı çekmez.

ZANAATKARLAR İÇİN KAMERA

Air'ın arka tarafında yalnızca 48 megapiksellik bir kamera ve ön tarafında 18 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Ana lens, iyi ışıkta mükemmel fotoğraflar ve videolar çekiyor ve düşük iç mekan ışıklarıyla bile oldukça iyi başa çıkıyor.

Genellikle ultra geniş açılı bir kamera ve bir telefoto lens de dahil olmak üzere eksiksiz bir lens yelpazesinin olmaması, akıllı telefon fotoğrafçılığındaki genel eğilime kesinlikle aykırı. Ancak diğer yandan, iyi bir fotoğrafçı 90'ların sonlarından kalma bir şerit film kamerasıyla mükemmel fotoğraflar çekebilir, bu nedenle ustalar için Air fazlasıyla yeterli.

48 megapiksel kameraya çift tonlu LED flaş eşlik ediyor

18 megapiksel ön kamera, grup çekimlerine herkesin sığması için otomatik olarak yakınlaştırıp uzaklaştırır. Telefonu yan çevirmeden manzara özçekimleri yapabilmesi harika bir özellik. Sanal bir düğme ayrıca, yüzleri öne çıkaran arka plan bulanıklığı olan bokeh efekti eklemenize de olanak tanır.

Videoya gelince, ön ve arka kameralarla aynı anda video çekimi yapabilmemiz, böylece kare içinde kare oluşturabilmemiz ilginç: Selfie görüntüsü, büyük kameradan gelen kayıtta gömülü küçük bir pencerede belirecek.

Telefonun sağ kenarında ise sevilen kamera tuşu yer alıyor: İlk dokunuşta telefon uyandırılıyor, ikinci dokunuşta kamera aktif hale getiriliyor ve ardından bu tuş fotoğraf çekmek için deklanşöre dönüşüyor.

iPhone Air, zarafet ve hafiflik kavramlarına yeni bir yorum getiren dikkat çekici bir model. Süper ince çerçevesi, telefonun eldeki hissini kökten değiştiriyor. Bu cihaz hafif, zarif, yumuşak ve zarif bir his veriyor, ancak aynı zamanda sağlam. Air'ın geniş bir ekranı var, ancak bizi yormuyor; ince bir gövdesi var, ancak kullanım sırasında kapanmıyor.

Çok fazla fotoğraf çekmeye alışkın olanlar için buradaki en büyük taviz, arkadaki tek kamera. Ultra geniş açılı ve telefoto lens eksikliği, süper zum ve panorama teknolojilerini zaten kullanmış olanlar için dramatik olabilir. Ancak, camera obscura ile bile mükemmel bir kare yakalamayı bilen fotoğrafçılık ustaları için bu büyük bir kayıp olmayacaktır.

İyi ışıklandırmada kamera mükemmel fotoğraflar çekiyor ve 10x yakınlaştırmaya olanak tanıyor

İPHONE AİR - ÖZELLİKLER

Boyut: 156,2 x 74,7 x 5,6 mm

Ağırlık: 165 gr.

Ağ: eSIM + eSIM

Koruma: Toz ve suya karşı IP68

Ekran: 6,5 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit, 1260x2736 piksel

Platform: iOS 26, iOS 26.1'e yükseltin

Yonga seti: Apple A19 Pro (3 nm)

Bellek: NVMe – 256GB/512GB/1TB, harici kart yuvası yok

Kamera: 48 MP, f/1.6, 26 mm, 1/1.56″, 1.0µm, OIS, çift flaş; video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps

Selfie kamerası: 18 MP, f/1.9, 20 mm

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 6.0, GPS / GALILEO / GLONASS, GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G, USB Type-C 2.0

Sensörler: Face ID, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre

Pil: Li-Ion 3149 mAh; kablolu şarj 30 dakikada %50, kablosuz şarj 30 dakikada %50, kabloyla 4,5 W ters şarj

Enerji sınıfı: A sınıfı

Mevcutluk ve fiyat

iPhone Air ve iPhone 17 serisi modelleri, A1'den sınırsız planlarla satın alınabilir. 256 GB/8 GB modeli için fiyatlar peşin ( 1043,03 €) veya 24 aylık sözleşmeyle (49,58 €) başlıyor ve Uzay Siyahı, Bulut Beyazı, Açık Altın ve Gök Mavisi renk seçenekleri mevcut.