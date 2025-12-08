Instagram'da kimsenin bilmediği özellik: Mesaj atarken çok şaşıracaksınız

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, sık sık yeni özellikleri ile gündem oluyor. Ancak uygulamada öyle bir özellik var ki, çoğu kullanıcı varlığından bile haberdar değil.

DM kutusunda "Gönder" butonuna basılı tuttuğunuzda açılan menü, mesajlaşma alışkanlıklarınızı kökten değiştirecek.

Meta çatısı altındaki Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına geçtiğimiz yıl "Mesaj Planlama" özelliğini devreye sokmuştu. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu pratik özellik, pek çok kullanıcı tarafından hala keşfedilmiş değil.

Özellikle gece geç saatlerde aklına bir şey gelip "Şimdi atsam uyandırırım, sabah atarım" deyip unutanlar için bu özellik tam bir hayat kurtarıcı.

"ZAMANLANMIŞ MESAJLAR" NEDİR?

Instagram’ın bu özelliği, yazdığınız bir mesajın o an değil, sizin belirlediğiniz bir tarih ve saatte karşı tarafa iletilmesini sağlıyor. Tıpkı bir alarm kurar gibi mesajınızı kurabiliyorsunuz. Özellikle doğum günü kutlamaları, yıldönümleri veya önemli hatırlatmalar için bu özellik, kullanıcıların en büyük yardımcısı olmaya aday.

ADIM ADIM KULLANIM

Peki, bu özellik nasıl aktif ediliyor? İşte saniyeler içinde mesaj planlamanın yolu:

Instagram DM kutunuza girin ve mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçin. Göndermek istediğiniz metni hazırlayın. Mesajı yazdıktan sonra "Gönder" butonuna hemen basmayın. Parmağınızı butonun üzerinde basılı tutun. Karşınıza çıkan menüden mesajın gitmesini istediğiniz gün ve saati ayarlayın.

Kullanıcılar, mesajlarını 29 gün öncesine kadar planlayabiliyor.