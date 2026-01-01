Aç kalan kurtlar şehre indi: Sokaklarda yiyecek aradılar

Ankara'nın Beypazarı ilçesi dün gece beklenmedik bir ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle doğa yiyecek bulmakta zorlanan 2 kurt, ilçeye inerek sokak aralarında dolaşmaya başladı.

Karabük’te fotokapana kurt sürüsü ve yaban domuzu yansıdı

AÇ KALAN KURTLAR SOKAKLARDA YİYECEK ARADI

Gece karanlığında Zafer Mahallesi'ne kadar giren kurtlar, sokaklarda yiyecek aradı. O anlarda dışarıyı izleyen bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların soğukkanlı tavırlarla sokaklarda yiyecek aradığı görülüyor.