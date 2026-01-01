Aç kalan kurtlar şehre indi: Sokaklarda yiyecek aradılar
Ankara'da aç kalan kurtlar gece saatlerinde şehre inerek yiyecek aradı. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi dün gece beklenmedik bir ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle doğa yiyecek bulmakta zorlanan 2 kurt, ilçeye inerek sokak aralarında dolaşmaya başladı.
AÇ KALAN KURTLAR SOKAKLARDA YİYECEK ARADI
Gece karanlığında Zafer Mahallesi'ne kadar giren kurtlar, sokaklarda yiyecek aradı. O anlarda dışarıyı izleyen bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların soğukkanlı tavırlarla sokaklarda yiyecek aradığı görülüyor.
