Aç kalan kurtlar şehre indi: Sokaklarda yiyecek aradılar

Ankara'da aç kalan kurtlar gece saatlerinde şehre inerek yiyecek aradı. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi dün gece beklenmedik bir ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle doğa yiyecek bulmakta zorlanan 2 kurt, ilçeye inerek sokak aralarında dolaşmaya başladı.

ankarada-ac-kalan-kurtlar-ilceye-indi-1093108-324440.jpg

AÇ KALAN KURTLAR SOKAKLARDA YİYECEK ARADI

Gece karanlığında Zafer Mahallesi'ne kadar giren kurtlar, sokaklarda yiyecek aradı. O anlarda dışarıyı izleyen bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

ankarada-ac-kalan-kurtlar-ilceye-indi-1093109-324440.jpg

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların soğukkanlı tavırlarla sokaklarda yiyecek aradığı görülüyor.

Kaynak:DHA

