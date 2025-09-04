İçinde spor salonu da olan 101 metrelik yata Fethiye'de yakıt ikmali
Yayınlanma:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde mega yat "I Dynasty"a yakıt ikmali yapıldı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Cayman Adaları bayraklı "I Dynasty" adlı mega yata, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.
Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan 101 metrelik yata, Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.
Almanya'da 2015'te inşa edilen yat, spor salonu, güzellik salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.
Yatta, 12 süitte 34 yolcu ile 36 kişilik mürettebat için konaklama imkanı bulunuyor.
"I Dynasty" yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.