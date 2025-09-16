İbrice Limanı’ndaki dalış okulu inşaatı tartışma yarattı

İbrice Limanı’ndaki dalış okulu inşaatı tartışma yarattı
Yayınlanma:
Edirne’nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı’nda yapılan dalış okulları inşaatı, tarihi dokuya zarar verildiği iddiasıyla tartışmalara neden oldu. Kent Konseyi suçlamalarda bulunurken, Belediye Başkanı Mehmet Özcan iddiaları reddetti. Özcan bölgede sit alanının olmadığını söyledi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı’nda yapımı süren dalış okulları inşaatı tartışmalara neden oldu. Keşan Kent Konseyi, inşaat çalışmalarında bölgenin tarihi dokusunun tahrip edildiğini, 1500 yıllık pitosların betonla doldurulduğunu ve antik bir duvarın zarar gördüğünü öne sürdü. Açıklamada, “Bu yalnızca bölge tarihine değil, insanlık tarihine ihanettir” ifadeleri yer aldı.

"BÖLGEDE SİT ALANI YOK"

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise iddiaları reddederek, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan alınan raporda alanda herhangi bir kültür varlığı ve SİT potansiyeli bulunmadığının belirtildiğini söyledi.

kesandaki-dalis-okullari-insaatinda-ta-916272-272254.jpg

Özcan, çıkarılan pitosun Edirne Müzesi’ne nakledildiğini, çalışmaların müze uzmanlarının denetiminde sürdüğünü vurguladı.

kesandaki-dalis-okullari-insaatinda-ta-916278-272254.jpg

Kent Konseyi’nin bilgi almadan “protestovari” açıklama yaptığını belirten Özcan, “Bu tür açıklama yapanları kınıyorum” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

