Herkes Mısır'dan çıkar diye beklerken dünyanın en eski mumyası bakın nereden çıktı
Dünyanın en eski mumyası, mumya denilince akla ilk gelen ülke olan Mısır'dan değil Güneydoğu Asya'nın ücra köşesindeki ülkeden çıktı.

Vietnam’da bulunan kalıntılar, insan mumyalamanın bilinen en eski örneğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, ölüler tütsüleme yöntemiyle korunuyordu.

Vietnam’da yapılan bir keşif, insan cesetlerini mumyalamanın yaklaşık 14 bin yıl öncesine dayandığını gösterdi. ABD merkezli PNAS dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bulunan kalıntılar tütsüleme yöntemiyle korunmuştu. Bu teknik, bugün hâlâ Papua Yeni Gine’de uygulanıyor.

Daha önce mumyalamanın en eski örnekleri, 7 bin yıl önce Kuzey Şili’deki Chinchorro kültüründe ve 4 bin 500 yıl önce Antik Mısır’da görülmüştü. Yeni bulgular, bu geleneğin sanılandan çok daha eski olduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar, ölülerin düşük sıcaklıktaki ateşin dumanına çömelmiş halde bırakıldığını, bu yolla bedenlerin kurutulduğunu belirtiyor. Ardından cesetler mezarlara taşınıyordu.

Çalışmada incelenen 9 bölgeden kemiklerde tütsüleme izlerine rastlandı. En eski örnek, Kuzey Vietnam’da bulunan ve 14 bin yıl öncesine ait yanma izleri taşıyan bir kol kemiği oldu. Benzer izler, 12 bin ile 4 bin yıl öncesine ait mezarlarda da bulundu.

Araştırmanın başyazarı, Avustralya Ulusal Üniversitesinden Dr. Hsiao-chun Hung, bulguların Güney Çin ve Güneydoğu Asya’daki Neolitik öncesi kültürlerde teknik, gelenek ve inançlar arasında güçlü bir bağ kurduğunu gösterdiğini söyledi. Hung, bu yöntemin geniş bir coğrafyada ve uzun bir zaman diliminde sürdüğünü belirterek, “Tütsüleme sadece derin bir sevgi ve manevi bağlılıkla devam ettirilebilirdi” dedi.

