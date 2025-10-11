Güneşi fırsat bildiler sahile akın ettiler

Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyunun ise 26 derece ölçüldüğü kentte, sahiller yaz ayını aratmayan bir kalabalığa sahne oldu.

Güneşli havayı değerlendiren yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili’nde denize girip güneşlendi.

Kimi kumsalda yürüyüş yaptı, kimi de palmiye ağaçlarının gölgesinde dinlenmeyi tercih etti.

GÜNEŞİ FIRSAT BİLDİLER SAHİLE AKIN ETTİLER

Çocuklar, Varyant bölgesindeki kayalıklardan Akdeniz’in serin sularına atlayarak yüzdü.Sahildeki su sporları istasyonları da gün boyu hareketliydi; turistler jet ski, yelkenli ve deniz paraşütüyle keyifli anlar yaşadı. ​​​​​​​ Kentin yüksek noktalarından biri olan Varyant Seyir Terası’nda yoğunluk oluşurken, tarihi Kaleiçi ve Yat Limanı da güneşli havayı fırsat bilenlerin uğrak noktası oldu.