Güneşi fırsat bildiler sahile akın ettiler

Güneşi fırsat bildiler sahile akın ettiler
Yayınlanma:
Hava sıcaklığının 28 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, denize giren ve güneşlenenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde hareketliliğe neden oldu.

Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyunun ise 26 derece ölçüldüğü kentte, sahiller yaz ayını aratmayan bir kalabalığa sahne oldu.

Güneşli havayı değerlendiren yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili’nde denize girip güneşlendi.

Antalya Nefes Aldı: Sıcaklık 11 Derece Düştü!Antalya Nefes Aldı: Sıcaklık 11 Derece Düştü!

Kimi kumsalda yürüyüş yaptı, kimi de palmiye ağaçlarının gölgesinde dinlenmeyi tercih etti.

antalya-sicaklik.png

GÜNEŞİ FIRSAT BİLDİLER SAHİLE AKIN ETTİLER

Çocuklar, Varyant bölgesindeki kayalıklardan Akdeniz’in serin sularına atlayarak yüzdü.Sahildeki su sporları istasyonları da gün boyu hareketliydi; turistler jet ski, yelkenli ve deniz paraşütüyle keyifli anlar yaşadı.antalya-sicaklik2.png​​​​​​​ Kentin yüksek noktalarından biri olan Varyant Seyir Terası’nda yoğunluk oluşurken, tarihi Kaleiçi ve Yat Limanı da güneşli havayı fırsat bilenlerin uğrak noktası oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Yaşam
Yayladan dönüşün habercisi "vargit" çiçekleri Ilgaz Dağı'nı süsledi
Yayladan dönüşün habercisi "vargit" çiçekleri Ilgaz Dağı'nı süsledi
Karşıya geçen yaya çarptı, kaldırıma çıktı, ağacı devirdi
Karşıya geçen yaya çarptı, kaldırıma çıktı, ağacı devirdi