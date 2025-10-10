GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Yayınlanma:
Time dergisi, yüzyılın başından bu yana, yani son 25 yılın en ikonik 25 teknolojisi ve ürününü içeren "Şöhretler Müzesi'ndeki En İyi İcatlar" listesini yayınladı.

"En İyi İcatlar Onur Listesi" listesinde YouTube gibi hizmetler, iPhone, Tesla elektrikli otomobiller, GPT-4 sohbet robotu, Kickstarter ve Mars Curiosity keşif aracı gibi ürünler yer alıyor. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve 23andMe DNA testi de listede yer alıyor.

tesla.webp

Dikkat çeken teknolojik gelişmeler arasında 2002 yılında iRobot Roomba robot süpürgenin piyasaya sürülmesi yer aldı. Bir diğer önemli gelişme ise 2005 yılında LifeStraw isimli girişimin milyonlarca insana güvenli içme suyu ulaştırmasıyla yaşandı.

SIRALAMA 21. YÜZYILIN BAŞINDAN İTİBAREN SON 25 YILI KAPSIYOR

2006 yılında YouTube video hizmeti kullanıma sunuldu ve ertesi yıl ilk iPhone ve Google Haritalar Sokak Görünümü hizmeti kullanıma sunuldu. 2008 yılında ise Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve DNA testi 23andMe piyasaya sürüldü.

Dyson 2009'da Air Multiplier'ı, Philips ise enerji tasarruflu LED ampulleri tanıttı. 2010'da kitle fonlaması projesi Kickstarter ortaya çıktı ve 2011-2012'de NASA, Kızıl Gezegen'i keşfetmeye devam eden Curiosity keşif aracını fırlattı.

james-webb-telescope.png

Tesla, 2012 yılında Model S'i tanıttı. Diğer önemli yenilikler arasında Nintendo Switch (2017), James Webb Teleskobu (2022), Las Vegas'taki dev Sphere (2023) ve OpenAI'nin GPT-4 AI modeli (2023) yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Yaşam
Türkiye kuraklıkla savaşırken 32 asırlık o anıt tek damla kurumadı! Hititlerin büyük sırrı ne?
Türkiye kuraklıkla savaşırken 32 asırlık o anıt tek damla kurumadı! Hititlerin büyük sırrı ne?
Otoyolda durdurulan otomobilden 100 kilo metamfetamin çıktı
Otoyolda durdurulan otomobilden 100 kilo metamfetamin çıktı