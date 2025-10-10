GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı

"En İyi İcatlar Onur Listesi" listesinde YouTube gibi hizmetler, iPhone, Tesla elektrikli otomobiller, GPT-4 sohbet robotu, Kickstarter ve Mars Curiosity keşif aracı gibi ürünler yer alıyor. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve 23andMe DNA testi de listede yer alıyor.

Dikkat çeken teknolojik gelişmeler arasında 2002 yılında iRobot Roomba robot süpürgenin piyasaya sürülmesi yer aldı. Bir diğer önemli gelişme ise 2005 yılında LifeStraw isimli girişimin milyonlarca insana güvenli içme suyu ulaştırmasıyla yaşandı.

SIRALAMA 21. YÜZYILIN BAŞINDAN İTİBAREN SON 25 YILI KAPSIYOR

2006 yılında YouTube video hizmeti kullanıma sunuldu ve ertesi yıl ilk iPhone ve Google Haritalar Sokak Görünümü hizmeti kullanıma sunuldu. 2008 yılında ise Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve DNA testi 23andMe piyasaya sürüldü.

Dyson 2009'da Air Multiplier'ı, Philips ise enerji tasarruflu LED ampulleri tanıttı. 2010'da kitle fonlaması projesi Kickstarter ortaya çıktı ve 2011-2012'de NASA, Kızıl Gezegen'i keşfetmeye devam eden Curiosity keşif aracını fırlattı.

Tesla, 2012 yılında Model S'i tanıttı. Diğer önemli yenilikler arasında Nintendo Switch (2017), James Webb Teleskobu (2022), Las Vegas'taki dev Sphere (2023) ve OpenAI'nin GPT-4 AI modeli (2023) yer alıyor.