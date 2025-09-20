Göbeklitepe’de sıra dışı keşif: Duvarın içinde insan heykeli

Yayınlanma:
Göbeklitepe’de bir oda duvarının içinde sırtüstü yerleştirilmiş insan heykeli bulundu. Eserin adak amacıyla konulduğu düşünülüyor. Bu keşif, Neolitik döneme dair algıları yeniden şekillendirecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe’de yeni bir keşfe daha ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, ören yerindeki kazı çalışmalarını titizlikle takip ettiklerini belirterek, son buluntunun Neolitik döneme dair önemli ipuçları sunduğunu söyledi.

eylul-20-20250920-2-70851369-117246377.jpg

Yazgı, Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasında, bir oda duvarının içerisinde insan figürlü bir heykelin bulunduğunu açıkladı. Bu keşfin hem sembolik hem de ritüel anlamlar taşıdığını vurgulayan Yazgı, şu ifadeleri kullandı:

“Bu heykelin orada yer alması, adak niteliğinde çok özel bir anlam taşırken, Neolitik döneme ilişkin pek çok algının da yeniden şekillenmesine yol açıyor.”

Kazı ekibinin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirten Yazgı, önümüzdeki dönemde yeni keşiflerin kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı:

“Ekibimizin çalışmaları yoğun bir şekilde yürüdükçe daha birçok keşif ve yeni buluntuları halkımızla buluşturacağız.”

eylul-20-20250920-2-70851369-117246376.jpg


Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da keşfedilen insan heykeliyle ilgili detaylar verdi. Heykelin ayak kısmının eksik olduğunu, ancak baş ve gövdesinin net bir biçimde ayırt edilebildiğini söyledi. Eserin bir duvarın içine yerleştirilmiş olmasının işlevini anlamayı zorlaştırdığını belirten Karul, bu yönüyle farklı bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Karul, heykelin olası işlevine ilişkin şunları dile getirdi:

thumbs-b-c-65f1d0417586f8f58fe9d73913483956.jpg

“Neolitik dönemde sıkça karşılaştığımız bir durum heykellerin varlığı, bu heykelin bir duvarın içerisine ilk kez sırtüstü yatırılmış ve kırık bir halde oraya konulmuş olması daha fazla ilerleyen dönemde yorumlanabilir.”

Tarih öncesi döneme ait heykellerdeki sanatsal işçiliğe de dikkat çeken Karul, Göbeklitepe’nin bu yönüyle de özel bir yere sahip olduğunu vurguladı:

“Tarih öncesi Göbeklitepe'de heykeltıraşlık alanındaki başarının estetik ve etkileyici bir üslupla eserlere aktarıldığını gözlemliyoruz. Heykelin neden orada olduğu gibi yorumları zamana yaymak daha doğru olacaktır.”

Yeni keşif, Göbeklitepe'nin ritüel yapıları ve sembolik dili üzerine yapılan yorumlara yeni katmanlar eklerken, arkeoloji dünyasında Neolitik döneme dair yeni tartışmaların da kapısını aralıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

