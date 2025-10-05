Fransa’dan Ağrı’ya pedal gücüyle 7 bin kilometre

Fransa’dan bisikletiyle yola çıkan 61 yaşındaki Jean Luc Gınhoux, 12 haftada 7 bin kilometre yol kat ederek Ağrı'nın yüksek rakımlı Balık Gölü’ne ulaştı. Doğaya tutkusu ve dağcılıkla ilgisiyle tanınan Gınhoux, bu kez farklı kültürleri tanımak amacıyla pedal çevirdi.

Haftalar süren yolculuğunda çok sayıda ülkeyi geçen Gınhoux, Türkiye’ye girdikten sonra birçok şehri ziyaret etti. Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine gelen gezgin, patika yolları aşarak Balık Gölü çevresinde kamp kurdu. Yolculuğu boyunca kamp çadırında konaklayan Gınhoux, Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı gibi yerleri de gezdi.

"İNSANLAR ÇOK İYİ KARŞILADIK YEMEK İKRAM ETTİ"

Türkiye'de gördüğü misafirperverlikten etkilendiğini belirten Gınhoux, “Bisikletimle Fransa'dan yola çıktım. Yaklaşık 12 haftadır yoldayım. Türkiye'de insanlar beni çok iyi karşıladı. Yolda beni gördüklerinde selam veriyorlar, yemek ve içecek ikram edenler de oldu. Yemekler çok güzel. Gürcistan üzerinden Özbekistan'a gideceğim. Semerkant, Buhara ve Hive'yi gezmeyi istiyorum.” dedi.

Fransa’da akademisyenlik yaptığını belirten Gınhoux, bisikletle seyahatin zorlu ama keyifli olduğunu ifade etti: