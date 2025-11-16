Eski eşinin barıştığı eski eşini öldürüp kendisini vurdu

Olay, saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice K., Salih Bozacı ile evlendikten bir süre sonra boşandı ve Erdoğan A. ile evlilik yaptı. Bu evlilik de karşılıklı anlaşmayla sona erdi. Ardından Hatice K., ilk eşi Salih Bozacı ile barışarak birlikte yaşamaya başladı.

Durumu öğrenen Erdoğan A., çiftin alışveriş yaptığı sırada peşlerine düştü. Yanındaki silahla Salih Bozacı’ya ateş eden Erdoğan A., daha sonra aynı silahla kendine de ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Salih Bozacı ve Erdoğan A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih Bozacı yaşamını yitirdi. Kendisini vuran Erdoğan A.’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Salih Bozacı’nın 4, Erdoğan A.’nın ise 3 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.