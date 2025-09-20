Efsane 'Karaelmas Ekspresi' geri dönüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel değerlerini demir yolları aracılığıyla tanıtmayı hedefleyen Turistik Karaelmas Ekspresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak-Ankara hattında hizmet veren trenin sonbahar aylarında da yeniden yola çıkacağını belirtti.



Bakan Uraloğlu, bu yıl 13 Haziran’da ilk yolculuğunu yapan ekspresin güz döneminde de faaliyetlerine devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım’da toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek.”



Trenin, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle işletildiğini belirten Uraloğlu, ortak protokolle yürütülen proje kapsamında şu bilgileri paylaştı: