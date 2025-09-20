Efsane 'Karaelmas Ekspresi' geri dönüyor

Efsane 'Karaelmas Ekspresi' geri dönüyor
Yayınlanma:
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz’i tanıtmayı amaçlayan Turistik Karaelmas Ekspresi’nin 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım’da üç yeni sefer yapacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel değerlerini demir yolları aracılığıyla tanıtmayı hedefleyen Turistik Karaelmas Ekspresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak-Ankara hattında hizmet veren trenin sonbahar aylarında da yeniden yola çıkacağını belirtti.


Bakan Uraloğlu, bu yıl 13 Haziran’da ilk yolculuğunu yapan ekspresin güz döneminde de faaliyetlerine devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım’da toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek.”


Trenin, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle işletildiğini belirten Uraloğlu, ortak protokolle yürütülen proje kapsamında şu bilgileri paylaştı:

“Bu kapsamda üçlü protokol imzalandı. Toplam 7 vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi’miz bir yemekli ve 6 yataklı vagona sahip. Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara-Zonguldak güzergahında Karabük Yeşilyenice’de, Zonguldak-Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik’te gezi amaçlı duraklamalar yapacak.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

