Dünya'nın yedi sınırı aşıldı! İflas noktasındayız

Dünya'nın yedi sınırı aşıldı! İflas noktasındayız
Yayınlanma:
Çevre Mühendisi Güray Çelik, gezegensel sınırların yedisinin aşıldığını belirtti. “Gezegenimiz bir insan olsaydı 'çoklu organ yetmezliği' gibi bir durumdan söz ediyorduk” diyen Çelik, çevre krizinin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Bazı sınırların hâlâ kurtarılabilir olduğunu söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Güray Çelik, insan faaliyetlerinin gezegeni tehlikeli bir sürece soktuğunu belirterek, “Gezegenimiz bir insan olsaydı aslında 'çoklu organ yetmezliği' gibi bir durumdan söz ediyorduk.” dedi.

Gezegensel sınırlar (Planetary Boundaries) kavramı, 2009’da İsveçli bilim insanı Johan Rockström ve ekibi tarafından ortaya atıldı. Bu sınırlar, dünya üzerinde yaşamın sürdürülebilirliğini belirleyen dokuz temel eşiği kapsıyor: iklim değişikliği, kimyasal kirlilik, ozon tabakası incelmesi, atmosferik partiküller, okyanus asitlenmesi, tatlı su değişimi, arazi kullanımı, besin döngüleri ve biyolojik çeşitlilik.

YEDİ SINIR AŞILDI

Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü’nün 2025 raporuna göre, bu dokuz sınırdan yedisi aşıldı. Okyanus asitlenmesi ilk kez eşik değerini geçti. Özellikle mercan resifleri ve kutup bölgelerindeki deniz yaşamı ciddi tehdit altında. Stratosferik ozon ve atmosferik aerosoller dışındaki tüm göstergeler alarm veriyor.

Prof. Dr. Çelik, “Durumumuz çok riskli ve 2 gösterge kaldı. Onlarda da hareketlenme var. Tüm sınırların geçildiği senaryo, gezegeni geri dönüşü olmayan değişimlere sürükleyebilir.” ifadelerini kullandı.

ABD'de yetkililerin artık iklim krizi hakkında konuşması yasakABD'de yetkililerin artık iklim krizi hakkında konuşması yasak

Çelik’e göre bazı göstergelerde geri dönüş mümkün. Örneğin Montreal Protokolü sayesinde ozon tabakası kendini toparlıyor. Su kaynakları ve toprak kalitesi de doğru uygulamalarla iyileştirilebilir. Ancak biyoçeşitlilik kaybı geri döndürülemez:

“Ağaçlarımız giderse kritik eşiğin altına düşeriz.”

KÜRESEL ÇÖKÜŞ UYARISI

Çelik, sınırların aşılmasının su kıtlığı, gıda güvensizliği, hastalıklar, göçler ve çatışmalar gibi sorunları tetikleyebileceğini vurguladı. Bu durumun iklim kriziyle birleşerek yoksul ülkeleri daha fazla etkileyeceğini söyledi:

“Ormanlar, mercan resifleri, tatlı su kaynakları, deniz yaşamı geri dönüşsüz kayıplar yaşayabilir.”

Ozon tabakasının korunması ve hava kirliliğinin azaltılması için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, “Yine durdurabileceğimiz, yavaşlatabileceğimiz geri dönüşü olan süreçler var. Onun için daha fazla aşmamak için gayret göstermeliyiz.” dedi.

Çelik Sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben, 'Hocam biz savaştan bahsediyoruz, sen çevreden bahsediyorsun.' söylemini kabul etmiyorum. Eğer çevreden bahsetmezsek sen başka savaşlardan da bahsedeceksin dolayısıyla onun önlemini bugünden almalısın.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Yaşam
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı