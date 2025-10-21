Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
2025 yılı dünyanın en iyi 30 yemek şehri oylamayla belli oldu.
İngiliz basınından Daily Mail'in TasteAtlas'ı kaynak gösterdiği haberine göre; yapılan oylamaya yaklaşık 500 bin kişi katıldı.
Listede İtalyan şehirleri dikkat çekti. İlk 10'un Avrupa ağırlıklı olduğu görüldü.
TÜRKİYE'DEN 2 ŞEHİR
İlk 4'ün İtalyan şehirlerinden oluştuğu listeye Türkiye'den 2 şehrin girmesi dikkat çekti. Bu şehirler Gaziantep ve İstanbul oldu.
EN İYİ 30 YEMEK ŞEHRİ
1- Napoli
2- Milano
3- Bologna
4- Floransa
5- Mumbai
6- Roma
7- Paris
8- Viyana
9- Torino
10- Osaka
11- Madrid
12- New York
13- Cenevre
14- Nice
15- Lima
16- Cakarta
17- Kyoto
18- GAZİANTEP
19- Ferrara
20- New Orleans
21- Catania
22- Singapur
23- Venedik
24- İSTANBUL
25- Tokyo
26- San Francisco
27- Lizbon
28- Guadalajara
29- Chicago
30- Philadelphia