Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi

2025 yılı dünyanın en iyi 30 yemek şehri oylamayla belli oldu.

İngiliz basınından Daily Mail'in TasteAtlas'ı kaynak gösterdiği haberine göre; yapılan oylamaya yaklaşık 500 bin kişi katıldı.

Listede İtalyan şehirleri dikkat çekti. İlk 10'un Avrupa ağırlıklı olduğu görüldü.

TÜRKİYE'DEN 2 ŞEHİR

İlk 4'ün İtalyan şehirlerinden oluştuğu listeye Türkiye'den 2 şehrin girmesi dikkat çekti. Bu şehirler Gaziantep ve İstanbul oldu.

EN İYİ 30 YEMEK ŞEHRİ

1- Napoli

2- Milano

3- Bologna

4- Floransa

5- Mumbai

6- Roma

7- Paris

8- Viyana

9- Torino

10- Osaka

11- Madrid

12- New York

13- Cenevre

14- Nice

15- Lima

16- Cakarta

17- Kyoto

18- GAZİANTEP

19- Ferrara

20- New Orleans

21- Catania

22- Singapur

23- Venedik

24- İSTANBUL

25- Tokyo

26- San Francisco

27- Lizbon

28- Guadalajara

29- Chicago

30- Philadelphia