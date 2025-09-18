Dünyanın en gizli yeri
Yayınlanma:
Long Tieng kasabası “Dünyanın en gizli yeri” özelliğine sahip...
Laos’un merkezindeki dağlık bölgelerde yer alan Long Tieng kasabası, sakin görünümünün ardında çarpıcı bir tarihe sahip.
Vietnam Savaşı döneminde ABD’nin en gizli askeri üslerinden biri burada bulunuyor, bölge “dünyanın en gizli yeri” olarak anılıyordu.
CIA destekli Hmong “Gizli Ordusu” ile yürütülen operasyonlarda Long Tieng, bombalama seferleri ve lojistik için kritik bir üs işlevi gördü.
