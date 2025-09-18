Dünyanın en gizli yeri

Dünyanın en gizli yeri
Yayınlanma:
Long Tieng kasabası “Dünyanın en gizli yeri” özelliğine sahip...

Laos’un merkezindeki dağlık bölgelerde yer alan Long Tieng kasabası, sakin görünümünün ardında çarpıcı bir tarihe sahip.

aa-20250918-39149852-39149824-long-tieng-kasabasi-dunyanin-en-gizli-yeri.jpg

aa-20250918-39149852-39149839-long-tieng-kasabasi-dunyanin-en-gizli-yeri.jpg

Vietnam Savaşı döneminde ABD’nin en gizli askeri üslerinden biri burada bulunuyor, bölge “dünyanın en gizli yeri” olarak anılıyordu.

aa-20250918-39149852-39149841-long-tieng-kasabasi-dunyanin-en-gizli-yeri.jpg

aa-20250918-39149852-39149843-long-tieng-kasabasi-dunyanin-en-gizli-yeri.jpg

aa-20250918-39149852-39149845-long-tieng-kasabasi-dunyanin-en-gizli-yeri-001.jpg

CIA destekli Hmong “Gizli Ordusu” ile yürütülen operasyonlarda Long Tieng, bombalama seferleri ve lojistik için kritik bir üs işlevi gördü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yaşam
Öğrencilerin gözü yaşlı: ChatGPT'ye yaş sınırı geliyor
Öğrencilerin gözü yaşlı: ChatGPT'ye yaş sınırı geliyor
halktv.com.tr’ye Musa Anter ödülü
halktv.com.tr’ye Musa Anter ödülü