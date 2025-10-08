Dokuz milyon kişilik veriden şok sonuç: Kalp krizi ve felç bu dörtlüyle geliyor

Dokuz milyon kişilik veriden şok sonuç: Kalp krizi ve felç bu dörtlüyle geliyor
Yayınlanma:
KALP KRİZLERİ ve felçler nadiren aniden ve belirgin uyarı işaretleri olmadan meydana gelir. Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dokuz milyondan fazla yetişkinin sağlık verilerini içeren kapsamlı bir araştırmaya göre, ciddi bir kardiyovasküler olay yaşayan neredeyse her kişide dört temel risk faktöründen en az biri vardı, diyor uzmanlar.

Bunlar arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri seviyeleri ve mevcut veya geçmişte sigara kullanımı yer almaktadır.

yuksek-tansiyon-3-760x555.jpg

Analiz, bu faktör grubunun uzun vadeli çalışma sırasında kaydedilen tüm kardiyovasküler olayların %99'una kadarından önce geldiğini göstermiştir.

İlginçtir ki, en az risk altında olduğu düşünülen demografik grup olan 60 yaş altı kadınlarda bile kalp krizi veya felçlerin yüzde 95'inden fazlası listelenen faktörlerden en az biriyle ilişkiliydi.

EN BÜYÜK TEHDİT YÜKSEK TANSİYON

Bu faktörler arasında en yaygın neden yüksek tansiyon olarak öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'den alınan veriler, kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği geçiren kişilerin %93'ünden fazlasının daha önce hipertansiyon öyküsü olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, kan basıncını kontrol altına almak ciddi kardiyovasküler hastalıkları önlemede kilit rol oynayabilir.

DEĞİŞKEN FAKTÖRLERİ KONTROL ETMENİN ÖNEMİ

Northwestern Üniversitesi'nden kardiyolog Philip Greenland, "Çalışmanın, kardiyovasküler sonuçlardan önce bir veya daha fazla alt düzey risk faktörüne maruz kalmanın neredeyse yüzde 100 olduğunu çok ikna edici bir şekilde gösterdiğini düşünüyoruz" dedi.

kolesterol-patlamasi-kolestrol-genclerde-neden-artiyor-4.webp

"Şimdiki hedefimiz, kolayca tedavi edilemeyen ve nedensel olmayan diğer faktörleri arayarak konudan sapmak yerine, bu değiştirilebilir risk faktörlerini kontrol altına almanın yollarını bulmak için daha fazla çalışmaktır" diye ekledi.

Çalışmanın yazarları, sonuçlarının, bilinen risk faktörlerinin varlığı olmaksızın ortaya çıktığı varsayılan "gizli" kardiyovasküler olaylarda artış olduğu yönündeki son iddialara meydan okuduğunu belirtiyor. Daha önceki araştırmaların bazı tanıları gözden kaçırmış veya klinik tanı eşiğinin altında kalan risk seviyelerini göz ardı etmiş olabileceğine inanıyorlar.

Araştırmaya dahil olmayan Duke Üniversitesi'nden kardiyolog Neha Pagidipati, bu sonuçların ciddi ve potansiyel olarak ölümcül sonuçlara yol açmadan önce sağlık risklerinin yönetilmesinin önemini doğruladığını vurguladı.

"Daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız," diye sonuca vardı. Çalışma, Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Yaşam
Bu iki ihtiyar Alanya'nın tüm kaderini tek bir meyve ile değiştirdi
Bu iki ihtiyar Alanya'nın tüm kaderini tek bir meyve ile değiştirdi
Samanlıktan kilolarca esrar çıktı
Samanlıktan kilolarca esrar çıktı
Marmara'daki lodos tekneleri kıyıya sürükledi
Marmara'daki lodos tekneleri kıyıya sürükledi