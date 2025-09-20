Doğa için birlikte yürüdüler

Doğa için birlikte yürüdüler
Yayınlanma:
Tekirdağ’da Dünya Temizlik Günü kapsamında “Yeşil Miras Yürüyüşü” düzenlendi. Öğrenciler fidan dikti, sahilde temizlik yaptı. Gün boyu sürecek etkinliklerle çevre bilincine dikkat çekildi. Arzu Çebi Topçu: “Doğaya karşı herkes daha duyarlı olmalı” dedi.

Dünya Temizlik Günü kapsamında Tekirdağ'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği programda, öğrenciler ve gönüllüler “Yeşil Miras Yürüyüşü” için Yelken Spor Kulübü önünde buluştu.

Katılımcılar, bando eşliğinde sahil dolgu alanına kadar yürüdü. Yürüyüşte taşınan bir fidan, öğrenciler tarafından alınarak sahilde toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimi sonrası sahil temizliği

Yürüyüşün ardından öğrenciler, sahil boyunca çevre temizliği yaptı. Etkinlikle, hem doğaya katkı sağlandı hem de çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

Gün boyu etkinlikler sürecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil alanına kurulan stantlarda gün boyunca çevre temizliğini teşvik eden çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

“Doğaya karşı herkes daha duyarlı olmalı”

Etkinlikle ilgili konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi Topçu, şu ifadeleri kullandı:

“Farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik düzenledik.”

Topçu, öğrencilerin fidan dikmesinin ve çevre temizliği yapmasının onlar için kalıcı bir hatıra olacağını belirterek, “Doğaya karşı herkesin daha duyarlı olması gerektiğini” vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

