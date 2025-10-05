Çocuklarda sessiz tehlike: Orta kulak iltihabı

Çocuklarda sessiz tehlike: Orta kulak iltihabı
Yayınlanma:
Prof. Dr. Ömer Faruk Çalım, sonbahar ve kış aylarında artan orta kulak iltihabının çocuklarda geçici işitme kaybına yol açabileceğini söyledi. Sigara dumanı, alerjenler ve enfeksiyonlar riski artırıyor; bazı durumlarda cerrahi tedavi gerekebiliyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Çalım, orta kulak iltihabının özellikle sonbahar ve kış aylarında arttığını belirtti. Çocuklarda sık görülen bu rahatsızlığın geçici işitme kaybına yol açabildiğini vurguladı.


Çalım, orta kulağın hava dolu bir boşluk olduğunu ve buranın iltihapla dolmasının enfeksiyon anlamına geldiğini hatırlattı:

"Orta kulak enfeksiyonu, özellikle 6 ay ile 2 yaş arası çocuklarda daha sık görülen bu durum. Orta kulakla burun boşluğu arasındaki tüpün fonksiyonu, boyutu ve şekli açısından küçük çocuklar risk altında oluyor. Orta kulak, kulağımızın işitmesini sağladığı için burada oluşan iltihaplar geçici işitme kayıplarına yol açabiliyor."


Mevsim geçişlerinde artan alerjenler, hava kirliliği ve sigara dumanına maruz kalmak iltihap riskini yükseltiyor. Çalım, anne-babası sigara içen çocuklarda orta kulak iltihabının daha sık görüldüğünü belirterek pasif içicilikten korunmanın önemine dikkat çekti.

BELİRTİLER VE ÖNLEMLER!

Çocuklarda kulak ağrısı, kulağı çekme, huzursuzluk, sık ağlama ve uyku bozuklukları sık görülen belirtiler arasında. Erişkinlerde ise kulakta basınç hissi ve işitme azalması öne çıkıyor. Çalım, “Sigara dumanından uzak durmak, kalabalık ortamlarda hastalık döneminde çocukları korumak ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak büyük öneme sahip.” dedi.

Uzmanlardan deniz uyarısı: Açıkta yüzmek o riski azaltıyorUzmanlardan deniz uyarısı: Açıkta yüzmek o riski azaltıyor


Tedaviye yanıt alınamayan durumlarda cerrahi müdahale gerekebileceğini ifade eden Çalım, "Bazı durumlarda kulak tüpü uygulanarak sıvı boşaltılır, orta kulak basıncı dengelenir ve orta kulak fonksiyonu yeniden kazanılır. Zamanla tüp kendiliğinden düşer ve kulak zarı kendiliğinden kapanır." açıklamasını yaptı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

