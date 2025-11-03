Cemil Tugay'dan geri dönüşüme destek çağrısı

Yayınlanma:
Geri dönüşüm bilincinin ve kentteki atık yönetiminin arttırılması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmirlilere çağrıda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte atık yönetimi ve geri dönüşüm bilincinin artırılması için İzmirlilere çağrıda bulundu.

Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günlük hayatta çöpe atılan pek çok malzemenin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtti. “Sevgili İzmirliler, her gün evlerimizden çıkan ve çöpe attığımız malzemelerin çoğu aslında çöp değil; atık” diyen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak atıklarımızı ‘çöp’ olmaktan kurtarmak ve şehrimizin faydalanabileceği kaynaklar haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizleri de bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz.”

Tugay’ın paylaşımı, kentte sürdürülebilir çevre politikalarına yönelik farkındalık oluşturma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

Kaynak:ANKA

