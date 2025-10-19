Cemil Tugay 'Millete Emanet' kitabını İmamoğlu adına imzaladı

Cemil Tugay 'Millete Emanet' kitabını İmamoğlu adına imzaladı
Yayınlanma:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gazeteci Yavuz Oğhan’ın tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yaşamı ve mücadelesini kaleme aldığı “Millete Emanet” kitabını onun adına imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta kapılarını açan 6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adına gazeteci Yavuz Oğhan’ın kaleme aldığı “Millete Emanet” kitabını İzmirliler için imzaladı.

7.jpeg

Ekrem İmamoğlu’nun yaşamını, mücadelesini ve ortaya koyduğu çalışmaları anlatan kitabın imza günü, İZKİTAPFEST’in ikinci gününde, Pakistan Pavyonu yanındaki imza alanında gerçekleştirildi. İmza öncesi Kültürpark’a gelen kitapseverlerle kucaklaşan Tugay, ardından İzmirlilerin kitaplarını imzaladı. Uzun kuyrukların oluştuğu imza etkinliği yaklaşık iki saat sürdü.

11.jpeg

İZMİRLİLERDEN İMAMOĞLU’NA DESTEK MESAJLARI

Etkinlikte yurttaşlar Tugay ile Ekrem İmamoğlu’na destek mesajlarını da paylaştı. 7’den 70’e İzmirlilerin akın ettiği imza gününde vatandaşlar, “Sizlerin buna vesile olmanız çok güzel”, “Ekrem başkan bizim için çok değerli”, “Onu çok seviyoruz”, “O bütün gençlerin Eko başkanı”, “Bu kitabın sizin imzanızla kitaplığımızda yer alması bizi çok mutlu edecek” gibi sözleriyle hem Cemil Tugay’a teşekkür etti, hem de Ekrem İmamoğlu’na mesajlarını iletti. İzmirlilerin mesajlarını alan Tugay, “İstanbul Ekrem Başkan gittiğinden beri sahipsiz gibi. Bizler sizlerden güç alıyoruz” dedi.

1.jpeg

“MÜCADELENİN YOL ARKADAŞI OLARAK GÖREVİMİ YERİNE GETİRİYORUM”

İmza gününde konuşan Tugay, “Bugün bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Millete emanet edilmiş bir mücadeleye minicik bir katkı vermek için buradayım. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yaşamı ve hayatı boyunca yaptıklarıyla ilgili yazılmış bu kitabın okunması gerektiğine inanıyoruz. O nedenle kitap fuarımızın içinde böyle bir stant oluşturuldu. Ben de Ekrem Başkan adına onun mücadelesinin parçası olan bir yol arkadaşı olarak bugün burada imza atarak görevimi yerine getirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

3.jpeg

“BU YAPILAN MÜCADELE BOŞA GİTMEYECEK”

İzmirlilerin kitaba ve imza gününe gösterdiği ilginin umutları büyüttüğünü ifade eden Tugay, “Bir tarafımız üzüntülü ama bir tarafımız umut dolu. Gelecek güzel günlere inanıyoruz. Türkiye’nin hak ettiği özgürlük ortamına kavuşacağına, adaletin yeniden tesis edileceğine inanıyoruz. İnsanlarımızla kucaklaşıyoruz. Uzamış kuyrukta bu güzel insanları görünce yapılan mücadelenin boşa gitmeyeceğine inanıyorum. Bu tabloya baktığımız zaman kime neyin emanet edildiğini görebilirsiniz. Biz buradayız, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
Özgür Özel 'Ülkesini seven beni seven arkamdan gelsin' dedi salon yıkıldı!
Özgür Özel 'Ülkesini seven beni seven arkamdan gelsin' dedi salon yıkıldı!
Bakanlıktan yardım alacaklar dikkat! Önce bu kartın alınması gerekiyor
Bakanlıktan yardım alacaklar dikkat! Önce bu kartın alınması gerekiyor
AKP'den DEM'in Öcalan yürüyüşüne ilk tepki: Sürece suikast teşebbüsü
AKP'den DEM'in Öcalan yürüyüşüne ilk tepki: Sürece suikast teşebbüsü