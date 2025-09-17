Çankaya Üniversitesi’nde eğitimin yarınları için sempozyum

Çankaya Üniversitesi’nde eğitimin yarınları için sempozyum
Yayınlanma:
18. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 18) Çankaya Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde başlıyor.

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nun (ICITS 18) on sekizincisi, 18–20 Eylül 2025 tarihleri arasında Çankaya Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle Ankara’da gerçekleştirilecek.

Katılımcıları zengin bir sempozyum içeriği bekliyor.

Sempozyuma ilişkin görüşlerini açıklayan Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Buket Akkoyunlu: “Biz sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin eğitim yarınlarını şekillendirecek kalitede ve içerikte bir sempozyum organize ettik. Bu tip eğitim organizasyonları sadece bulunduğu coğrafyaya ve eğitimin bugünlerini değil ülkemizin yarınlarını şekillendirecek, eğitim niteliğini en üst seviyeye çekecek bir çok önemli bir eğitim organizasyonudur” sözleriyle sempozyumun önemini ve niteliğini açıkladı.

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Buket Akkoyunlu ayrıca katkıları için Gazi Üniversitesi, TÜBİTAK ve tüm paydaşlarla birlikte katkıları için Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp ve tüm üyelere, akademik ve idari personeline teşekkür etti.

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA GELECEĞİN ÖĞRETİM TASARIMLARI ŞEKİLLENECEK

Bu yılki sempozyum, dijital dönüşüm, yapay zekâ, sürdürülebilir eğitim modelleri ve geleceğin öğretim tasarımları gibi konulara odaklanarak, eğitim teknolojileri alanında dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenleri, araştırmacıları, öğretmenleri ve politika yapıcıları bir araya getirecektir.

YARININ EĞİTİMİNİ TASARLAMAK!

Sempozyumun açılış oturumunda TED Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay “Yarının Eğitimini Tasarlamak: Sürdürülebilir Etki için Öğrenme Mühendisliği” başlıklı çağrılı konuşmasını yapacaktır. Ayrıca üç gün boyunca farklı oturumlarda bildiriler sunulacak, paneller düzenlenecek ve genç araştırmacılar için özel oturumlar gerçekleştirilecektir.

GELECEĞİN EĞİTİM POLİTİKALARI ELE ALINACAK

ICITS 18, sadece akademik paylaşım için değil; aynı zamanda yeni araştırma iş birlikleri, yenilikçi projeler ve geleceğin eğitim politikalarının tartışılması için önemli bir zemin sunacaktır.

Katılım ve ayrıntılı program linki:

https://webupload.gazi.edu.tr/upload/1232/2025/9/15/ae504c9b-b9bf-4d49-b96f-669eb8054c44-icits-2025-program-v3.pdf

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

