Büyükannelerimiz eylül ayında kapılarının önüne neden tarçın çubukları asardı?

Tarçın her zaman favori bir fırın baharatı olmuştur ancak giderek daha fazla insan rolünün mutfak büyüsünün çok ötesine uzandığını keşfediyor. Eski inanışlara göre, eylül ayında ön kapınızın önüne tarçın çubukları veya tarçın tozu koymak olumlu titreşimler uyandırabilir ve sembolik olarak evinize bereket getirebilir.

Çin ve Hindistan'daki eski medeniyetlerin bile tarçını zenginlik arayışı ritüellerinde kullandığına inanılıyor. Tarçının yemeklere hoş bir koku katmaktan ziyade, sembolik bir işlevi vardı: refaha giden yolu açmak ve evi olumsuz etkilerden korumak.

Birçok kültürde Eylül, ister hasat, ister okul yılı, ister mevsimlerin değişimi olsun, yeni bir döngünün başlangıcını simgeler. Ev sahipleri bu dönemde tarçın ekerek yeni ve mutlu başlangıçlar arzularını ifade eder ve yaşam alanlarına yenilenme enerjisini davet ederler.

Bir tarçın çubuğuna ihtiyacınız var: Bunu kapının dışına veya girişe asın.

Bu işlem yılın her zamanı için uygundur ancak Eylül ayındaki sembolizmi ekstra güç getirir.

Bu ritüeli uygulamak, atalara ait ritüellerle bir huzur ve bağ hissi yaratır. Potansiyel finansal faydalarının yanı sıra, birçok kişi tarçının kariyerleri geliştirmeye, romantik ilişkileri güçlendirmeye ve aile ilişkilerini uyumlu hale getirmeye yardımcı olduğuna inanır. Tarçının kokusunun kapınızı çalmasına ve yeni fırsatlara kapı açmasına izin verin.

TARÇINLI AŞK RİTÜELİ

Bu ritüel için, birkaç tarçın çubuğunu kırmızı bir kurdeleyle bağlayıp yanınızda taşımanız yeterli. Onları büyüleyici bir koku yayan şık bir aksesuar olarak takabilir veya cebinizde saklayabilirsiniz.

En önemlisi, onları yanınızda bulundurmanız ve odak noktanızı aşk üzerine odaklamanızdır.

BOLLUK İÇİN TARÇIN VE SARIMSAK

Bereketle özdeşleşen bir diğer besin olan sarımsak, tarçınla birleştiğinde daha da güçlenir. Gece yatmadan önce, siyah rengini korumak için küçük, ağzı kapatılabilir bir poşete soyulmamış bir diş sarımsak koyun. Tarçın çubukları veya bir yemek kaşığı öğütülmüş tarçın ekleyin.

BAŞARI VE UYUM İÇİN RİTÜEL

Sosyal medyada yaygın olarak uygulanan bir ritüel, iyi enerji ve bereketi teşvik etmek için evinizin ön kapısından tarçın üflemektir. Bunu yapmak için sağ elinize bir tarçın çubuğu alın, niyetinizi belirleyin ve dışarıdan içeriye üfleyin. Başarınızı gözünüzde canlandırın ve tarçını süpürmeden önce 24 saat bekletin. Bu ritüel, yıl boyunca herhangi bir ayın birinde yapılabilir.

HUZURLU BİR UYUM YARATMAK

Tarçın tütsüsü yakmak veya demlemek, evinizde huzurlu bir atmosfer yaratabilir. Bunun için, mekanınızın her köşesinde dolaşırken bir çubuk tütsü veya bir tutam tarçın yakın. Demlemek için, bir tarçın çubuğuyla suyu birkaç dakika kaynatın ve aromatik buharın ortama dolmasını bekleyin. Bu uygulama sadece pozitif enerji yaratmakla kalmaz, aynı zamanda soğuk kış aylarında evinizi sıcak ve davetkar bir aromayla doldurur.

YEMEKLERİNİZE TARÇIN EKLEYİN

Bütünsel bir ritüel oluşturmak için tarçını yiyecek ve içeceklerinize ekleyin. Tadı, sağlık açısından zengin tatlıları, kokteylleri ve infüzyon tariflerini zenginleştirir. Bu fırsatı, Yeni Yıl kutlamalarınızda aileniz veya arkadaşlarınızla paylaşmak üzere bir tatlı hazırlamak veya bu enfes baharatla tatlandırılmış bir latte veya cappuccino içmek için kullanın. Son olarak, uyum ve manevi minnettarlığın sembolü olarak beyaz bir mum yakın.

