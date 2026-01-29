Bu alışkanlığı öğrendikten sonra mandalina kabuklarını asla çöpe atamayacaksınız!

Kışın, ısıtma elemanları "ısınmaya" başladığında ve ısıyı korumak için evler kapatıldığında, birçok evde ev hanımları aynı ritüele başvururlar: Radyatörün, sobanın veya ocağın üzerine mandalina veya portakal kabuğu koymak.

Nesilden nesile aktarılan bu alışkanlık çoğu zaman neredeyse bilinçsizce yapılır, ancak bunun basit bir nedeni vardır: Kabuk ısıtılır ısıtılmaz yayılan ve ortamı sıcaklık hissiyle dolduran koku.

Bu uygulama, evlerde oda spreyleri , kokulu mumlar veya parfümlerin olmadığı zamanlara kadar uzanan derin köklere sahiptir . Özellikle kış aylarında narenciye meyveleri bolca bulunurdu ve kabukları sıcakta esansiyel yağlar salarak bayat havayı nötralize eder ve mekana ferahlık verirdi.

Yaşlıların dediği gibi, "o koku olmadan ev düşünülemezdi; günlük hayatın küçük bir lüksüydü."

"Sadece radyatörün üzerinde olmak zorunda değil, sobanın üzerinde de olabilir" diye yazıyor bu geleneği bugün hala sürdüren kişiler.

Bütün bir portakal veya mandalina ile yapılan numara

Bazıları ise bir adım daha ileri giderek, kimyasal madde kullanmadan evi ferahlatan "geliştirilmiş" versiyonlar keşfetti:

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki döneme ait anılardan gelen tanıklıklar özellikle ilgi çekicidir ve bu konuyla ilgili bir çok anekdot var:

"Parfümün olmadığı bir dönemde, portakal kabuğu kelimenin tam anlamıyla parfümdü. Erkek çocuklar köydeki toplantılara giderken ceplerinde taşıyorlardı. Büyükannem bana başka bir şey olmadığı için kendilerini onunla sıvadıklarını söylemişti" diyor eskiler.

Günümüzde raflar kokulu spreyler ve mumlarla doluyken, radyatörün üzerindeki mandalina kabuğu geçmişle olan bağın küçük bir işareti olarak kalıyor.