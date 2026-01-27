Dar koltuk videosu havayolu şirketine milyonlarca dolara mal oldu

Yetersiz diz mesafesiyle ilgili bir video viral oldu ve eleştirilere yol açtı. Westjet şimdi eski koltuk düzenine geri dönüyor ve 21 uçağı yeniden düzenlemek zorunda kalacak.

20 saniyelik bir TikTok videosu Westjet için pahalı sonuçlar doğurdu : Aralık 2025'in sonlarında, Kanadalı bir kadın, ebeveynlerinin havayolunun uçuşlarından birinde ekonomi sınıfı bir koltuğa sıkışmasını filme aldı . Videoya şu başlığı ekledi: "Zavallı babam – Westjet koltuklarını normal insanların sığabileceği şekilde tasarlamalı." Video viral oldu ve kısa sürede bir milyondan fazla izlenme elde etti.

WestJet aslında yenileme çalışmalarıyla yeni hizmetler yaratmayı amaçlıyordu. "Focus"un haberine göre, havayolu şirketi Eylül ayında Boeing 737 Max 8 ve 737-800 uçaklarını yeni bir kabin konfigürasyonuyla donatma planlarını duyurmuştu.

KOLTUK SIRASI KALDIRILACAK

Eskiden sadece ekonomi sınıfı olan kabin, artık daha çeşitli bir yapıya sahip: on iki adet premium koltuk (bir çeşit business class ), 36 koltuklu bir premium ekonomi bölümü ve modernize edilmiş bir ekonomi sınıfı. Eylül 2025 sonundan bu yana 21 uçak bu şekilde yeniden düzenlendi ancak Westjet şimdi bir adım geri atıyor.

Havayolu şirketi , operasyonel verilerin ve yolcular ile çalışanlardan gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesinin ardından, Ekonomi Sınıfındaki orijinal koltuk aralığının eski haline getirileceğini duyurdu. Bu, daha önce artırılmış olan koltuk yoğunluğunu azaltmak için bir sıra koltuğun kaldırılmasıyla gerçekleştirilecek.

MİLYONLARCA DOLARLIK MALİYETLER

Kanadalı havacılık uzmanı John Gradek, sebebin ne olduğunu açıkça görüyor: Daha az bacak mesafesiyle Westjet, müşterilerin artık kabul edebileceği sınırın eşiğine ulaşmış durumda.

Gradek'e göre, bu geri dönüş pahalı olacak. Halihazırda modernize edilmiş 21 uçağın tamamının, koltuk düzenini orijinal standarda döndürmek için hangara geri dönmesi gerekeceğinden, maliyetin milyonlarca doları bulacağını tahmin ediyor. Bunun ne kadar süreceği şu anda bilinmiyor.

Bu değişikliği memnuniyetle karşılayanlar sadece yolcular değil: Uçuş görevlileri sendikasının sözcüsü de olumlu bir görüş dile getirdi. Sözcü, dar oturma alanının genel olarak sevilmediğini ve mürettebatın her gün yolcuların şikayetleriyle doğrudan karşı karşıya kaldığını vurguladı.

8 SANTİMETRE DAHA AZ KOLTUK MESAFESİ

Kabin ön kısımlarında daha fazla konfor sağlamak için, özellikle ekonomi sınıfı yolcuları yakın zamanda daha az alanla yetinmek zorunda kaldılar. Altı ek koltuk yerleştirmek için Westjet, ekonomi sınıfındaki koltuk aralığını yaklaşık 79 santimetreden 71 santimetreye düşürdü.

Havayolu şirketi, ekonomi sınıfı yolcuların ek koltuk sırasından daha düşük bilet fiyatlarıyla faydalanacağını savundu . Daha fazla bacak mesafesi isteyenler ise daha pahalı bir bilet seçebilirlerdi.

