Dünyanın en kolay ekmeği! Un, su, tuz, maya… Ne mutfak robotuna ne de kas gücüne gerek var

"YOĞURMA GEREKTİRMEYEN EKMEK" ÖZELLİKLE SİNDİRİMİ KOLAY OLARAK KABUL EDİLİR

Evde ekmek pişirmek giderek popülerleşiyor ve bunun iyi bir sebebi var: Kendi ekmeğini pişirenler içine ne girdiğini tam olarak bilirler. Hafif buğday ekmeklerinden doyurucu çavdar ekmeklerine, havadar pide ekmeklerinden güçlü tam tahıllı ekmeklere kadar her ekmek türünün kendine özgü bir tarihi, tekniği ve lezzeti vardır. Farklı unlar, mayalama maddeleri, baharatlar ve pişirme yöntemleri, ekmek pişirmeyi sürekli yeni varyasyonlara olanak tanıyan ve asla sıkıcı olmayan yaratıcı bir zanaat haline getiriyor.

NE MUTFAK ROBOTU NE DE KAS GÜCÜ GEREKLİ...

Ekmek yapımına yeni başlayanlar için "yoğurma gerektirmeyen ekmek" harika bir seçenek olabilir. Yoğurma gerektirmeyen ekmek, yoğurma işlemi yapılmadan hazırlanır; yine de çıtır bir kabuk ve havadar bir iç doku elde edilir. Hamuru yoğun bir şekilde yoğurmak yerine, çok uzun süre (genellikle 12-24 saat) dinlenmeye bırakılır. Bu süre zarfında gluten doğal olarak gelişir, maya yavaşça çalışır ve sonuç olarak daha fazla lezzet ve daha iyi bir doku elde edilir.

İhtiyacınız olan tek şey un, su, maya ve tuzdur . Başka hiçbir şeye gerek yok , mutfak aletine veya kas gücüne ihtiyaç yok.

Önemli: Bu yoğurma gerektirmeyen ekmek glutensiz değildir!

Özellikle sindirilebilir

Yoğurma gerektirmeyen ekmek, üretim sürecinde sindirim sistemine faydalı olan çeşitli işlemler gerçekleştiği için özellikle sindirilebilir olarak kabul edilir. Bu durum, içeriklerden ziyade zamana ve fermantasyona bağlıdır.

Yoğurma Gerektirmeyen Ekmek Tarifi

Bu tarifte ihtiyacınız olan tek "ekipman" derin bir kap, bir kaşık ve mümkünse kapaklı bir pişirme kabıdır (döküm veya yapışmaz tencere - tepsi).

Malzemeler

Un: 3 su bardağı (yaklaşık 400-450g)

Su: 1,5 su bardağı (oda sıcaklığında)

Tuz: 1,5 tatlı kaşığı

Maya: Yarım çay kaşığı kuru maya (Evet, sadece bu kadar!)

Adım Adım Yapılışı

1. Karıştırma (Toplam 2 Dakika) Derin bir kapta un, tuz ve mayayı karıştırın. Üzerine suyu ekleyin ve unun tamamı ıslanana kadar bir kaşık yardımıyla karıştırın. Ortaya , yapışkan ve pütürlü bir hamur çıkacak. Sakın yoğurmayın!

2. Uyku Modu (12 - 18 Saat) Kabın üzerini streç film veya nemli bir bezle kapatın. Oda sıcaklığında, rüzgar almayan bir köşede en az 12, ideal olarak 18 saat bekletin. Hamur iki katına çıkacak ve yüzeyinde küçük baloncuklar oluşacaktır.

3. Şekil Verme (Kısa Bir Dokunuş) Tezgaha bolca un serpin. Cıvık hamuru spatula yardımıyla tezgaha alın. Hamuru sadece birkaç kez kendi üzerine katlayarak kaba bir top şekli verin. Bir pişirme kağıdının üzerine koyun ve fırın ısınana kadar (yaklaşık 30-45 dakika) dinlendirin.

4. Fırın Hazırlığı Fırınınızı 230°C’ye ayarlayın. Boş pişirme kabınızı (tencere veya tepsi) kapağıyla birlikte ısınması için fırına atın.

5. Pişirme (Büyü Burada Gerçekleşiyor) Isınan kabı fırından çıkarın (dikkat, çok sıcak!). Pişirme kağıdıyla birlikte hamuru kabın içine bırakın. Kapağını kapatın ve fırına geri sürün.

Kapaklı: 30 dakika pişirin (Buhar hapsolur, ekmek içi pişerken dışı yumuşak kalır).

Kapaksız: Kapağı açın ve 15 dakika daha pişirin (İşte o meşhur çıtır kabuk burada oluşur).



Küçük İpuçları

Sesini Dinleyin: Ekmek fırından çıktığında "şarkı söyler" (çıtır çıtır çatırdar). Bu, kabuğun mükemmel olduğunun kanıtıdır.

Sabredin: Ekmeği kesmek için tamamen soğumasını bekleyin. Sıcakken keserseniz içi hamurlaşabilir.

1. Uzun fermantasyon süresi "sorunlu maddeleri" parçalar.

Uzun dinlenme süresi (genellikle 12-24 saat), maya ve enzimlere unun içindeki sindirimi zor bileşenleri - özellikle de birçok kişide şişkinliğe neden olan FODMAP'leri - parçalamak için yeterli zaman tanır .

2. Gluten daha iyi "önceden sindirilir".

Gluten tamamen çıkarılmaz, ancak kısmen parçalanır. Bu, hamuru daha elastik hale getirir ve birçok insan için hızlı fermente edilmiş ekmeklere göre sindirimi daha kolay kılar.

3. Bağırsaklar için daha az stres:

Yavaş fermantasyon, ekmekte daha az fermantasyon kalıntısı kalmasını, midede daha az gaz oluşmasını ve ekmeğin "midede ağırlık yapma" olasılığının azalmasını sağlar.

4. Daha düşük glisemik etki:

Yoğurma gerektirmeyen ekmekler, endüstriyel olarak üretilen unlu mamullere

göre kan şekerinin daha yavaş yükselmesine neden olur . Bu da daha uzun süre tok kalma ve daha az enerji düşüşü anlamına gelir.

5. Minerallerin biyoyararlanımının artması:

Uzun fermantasyon süreci, demir, çinko veya magnezyum gibi mineralleri bağlayan fitik asidi azaltır . Bu da vücudun bu mineralleri daha etkili bir şekilde emmesini sağlar.