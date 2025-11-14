Black Friday geliyor: Dolandırılmamak için dikkat etmeniz gerekenler!

Kara Cuma'ya giden haftalarda perakendeciler, tüketicilerin alışveriş çılgınlığından yararlanmak için çeşitli numaralar kullanıyor. Çoğu durumda, yalnızca birkaç veya çoğu zaman bulunmayan ürünlere uygulanan "yüzde 80-90'a varan" önemli indirimler duyuruyorlar. Bazen promosyonlar, özellikle stokları az olan ürünler için bir "yem" olarak tanıtılıyor veya acil mesajlar verilerek müşteriler üzerinde psikolojik baskı oluşturuluyor.

Yetkililer, indirimli bir ürün satın almadan önce bazı önemli bilgileri kontrol etmenizi öneriyor:

Öncelikle ürüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını sakin bir şekilde düşünün ve mümkünse dürtüsel satın alımlardan kaçının!

İndirimli ürünün gerçekten indirimli olup olmadığını, kargo ücreti gibi ek masraflar dahil, kontrol edin! İndirimden yararlanmak için gereken kesin koşulları öğrenin!

Fiyat karşılaştırma sitelerini ve uygulamalarını kullanın! Ürünü başka yerlerde daha ucuza bulabilirsiniz. Listede ücretli reklamlar da bulunabileceğini ve bunların en iyi fırsatlar olmayabileceğini unutmayın.

Önceki müşterilerin online mağazadan memnun olup olmadığını kontrol edin! Yalnızca 5 yıldızlı yorumlar görüyorsanız, şüphelenin! Bunlar yapay olarak oluşturulmuş olabilir.

Mağazanın müşteri hizmetleri ve iletişim bilgileri olup olmadığını kontrol edin! Bunların eksikliği her zaman şüphelidir!

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde -bazı istisnalar hariç- alıcının ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin satın alma işleminden cayma hakkının bulunduğunu bilmeniz önemlidir.

Herkes, yetki alanındaki konularda, yani piyasa rekabetini önemli ölçüde etkileyebilecek ticari uygulamaları ulusal rekabet otoritesine bildirmeye devam edebilir.