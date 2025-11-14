Black Friday geliyor: Dolandırılmamak için dikkat etmeniz gerekenler!

Black Friday geliyor: Dolandırılmamak için dikkat etmeniz gerekenler!
Yayınlanma:
Bu yıl Black Friday 28 Kasım'a denk geliyor (elbette bu, Black Friday promosyonlarının yalnızca o gün gerçekleşeceği anlamına gelmiyor). Noel öncesindeki indirimler birçok kişi için kolaylık ve tasarruf sağlıyor, ancak tüketiciler promosyonlardan yalnızca işletmeler bunları adil bir şekilde uygularsa faydalanabiliyor.

Kara Cuma'ya giden haftalarda perakendeciler, tüketicilerin alışveriş çılgınlığından yararlanmak için çeşitli numaralar kullanıyor. Çoğu durumda, yalnızca birkaç veya çoğu zaman bulunmayan ürünlere uygulanan "yüzde 80-90'a varan" önemli indirimler duyuruyorlar. Bazen promosyonlar, özellikle stokları az olan ürünler için bir "yem" olarak tanıtılıyor veya acil mesajlar verilerek müşteriler üzerinde psikolojik baskı oluşturuluyor.

gettyimages-1775026418-e1761652364202.jpg

Yetkililer, indirimli bir ürün satın almadan önce bazı önemli bilgileri kontrol etmenizi öneriyor:

Öncelikle ürüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını sakin bir şekilde düşünün ve mümkünse dürtüsel satın alımlardan kaçının!

İndirimli ürünün gerçekten indirimli olup olmadığını, kargo ücreti gibi ek masraflar dahil, kontrol edin! İndirimden yararlanmak için gereken kesin koşulları öğrenin!

Fiyat karşılaştırma sitelerini ve uygulamalarını kullanın! Ürünü başka yerlerde daha ucuza bulabilirsiniz. Listede ücretli reklamlar da bulunabileceğini ve bunların en iyi fırsatlar olmayabileceğini unutmayın.

Önceki müşterilerin online mağazadan memnun olup olmadığını kontrol edin! Yalnızca 5 yıldızlı yorumlar görüyorsanız, şüphelenin! Bunlar yapay olarak oluşturulmuş olabilir.

5dcd073355428408d098c5b5.webp

Mağazanın müşteri hizmetleri ve iletişim bilgileri olup olmadığını kontrol edin! Bunların eksikliği her zaman şüphelidir!

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde -bazı istisnalar hariç- alıcının ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin satın alma işleminden cayma hakkının bulunduğunu bilmeniz önemlidir.

Herkes, yetki alanındaki konularda, yani piyasa rekabetini önemli ölçüde etkileyebilecek ticari uygulamaları ulusal rekabet otoritesine bildirmeye devam edebilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Yaşam
Google Haritaların oldukça kullanışlı bir özelliği var ancak çok az kişi kullanıyor
Google Haritaların oldukça kullanışlı bir özelliği var ancak çok az kişi kullanıyor
Birlikte çok etkililer! İşte nedeni:
Birlikte çok etkililer! İşte nedeni: