Bitlis'te yol kontrolünde 1 kilo metamfetamin yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu otobüs ve iki araçta 1 kilo 78 gram metamfetamin ile 80 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan’daki uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yabancı uyruklu bir yolcunun el çantasında, dedektör köpeğin de katıldığı aramada 778 gram metamfetamin bulundu.

Ekipler ayrıca kontrol noktasında durdurdukları iki araçta 300 gram metamfetamin ile 80 adet ekstazi hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1’i yabancı uyruklu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.