Bir okşayışla başlayan dostluk: Karga çiçekçiyi bırakmadı

Düzce’de, Hakan Çicekoğlu'nun okşayıp sevdiği karga kendisini takip ederek omzuna kondu. Çiçekoğlu, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Düzce’de ilginç ve sevimli bir olay yaşandı. Çiçekçilik yapan 43 yaşındaki Hakan Çiçekoğlu, merkeze bağlı Gölormanı mevkisinde, bir okulun önünde aracıyla durduğu sırada beklemediği bir misafirle karşılaştı. Aracına konan bir karganın kendisine hiç çekinmeden yaklaştığını fark eden Çiçekoğlu, kuşu nazikçe okşayarak bir süre sevdi.

Kargaların hedefi bu kez trafik polisi olduKargaların hedefi bu kez trafik polisi oldu

Bir süre sonra yoluna devam etmek üzere aracına binen Çiçekoğlu, karganın bu kez de sürpriz bir şekilde aracın ön kaputuna konarak kendisini takip ettiğini gördü. Kısa bir mesafe boyunca araçla birlikte ilerleyen karga, adeta Çiçekoğlu’na eşlik edercesine yanında kalmaya devam etti. Bu beklenmedik durum karşısında durmak zorunda kalan Çiçekoğlu, aracı durdurduğunda ise olay daha da ilginç bir hal aldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Araç durur durmaz karga bu kez tereddüt etmeden içeriye yönelerek doğrudan Çiçekoğlu’nun yanına, omzuna kondu. Bir süre çiçekçinin omzunda sakin bir şekilde kalan karga, çevreyi izleyip adeta ona alışmış gibi davrandı. Ardından ise yeniden havalanarak bölgeden uzaklaştı. O anlara tanık olan Çiçekoğlu, yaşadığı bu sıra dışı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Yaşam
Kurbanlık boğa Paşa araba fiyatına satışa çıktı! Tamı tamına 1,1 ton
Kurbanlık boğa Paşa araba fiyatına satışa çıktı! Tamı tamına 1,1 ton
Yalnız yaşadığı evinde düşüp ayağını kırdı! Yaşlı kadını balkondan eve giren itfaiye kurtardı
Yalnız yaşadığı evinde düşüp ayağını kırdı! Yaşlı kadını balkondan eve giren itfaiye kurtardı