Bir okşayışla başlayan dostluk: Karga çiçekçiyi bırakmadı

Düzce’de ilginç ve sevimli bir olay yaşandı. Çiçekçilik yapan 43 yaşındaki Hakan Çiçekoğlu, merkeze bağlı Gölormanı mevkisinde, bir okulun önünde aracıyla durduğu sırada beklemediği bir misafirle karşılaştı. Aracına konan bir karganın kendisine hiç çekinmeden yaklaştığını fark eden Çiçekoğlu, kuşu nazikçe okşayarak bir süre sevdi.

Bir süre sonra yoluna devam etmek üzere aracına binen Çiçekoğlu, karganın bu kez de sürpriz bir şekilde aracın ön kaputuna konarak kendisini takip ettiğini gördü. Kısa bir mesafe boyunca araçla birlikte ilerleyen karga, adeta Çiçekoğlu’na eşlik edercesine yanında kalmaya devam etti. Bu beklenmedik durum karşısında durmak zorunda kalan Çiçekoğlu, aracı durdurduğunda ise olay daha da ilginç bir hal aldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Araç durur durmaz karga bu kez tereddüt etmeden içeriye yönelerek doğrudan Çiçekoğlu’nun yanına, omzuna kondu. Bir süre çiçekçinin omzunda sakin bir şekilde kalan karga, çevreyi izleyip adeta ona alışmış gibi davrandı. Ardından ise yeniden havalanarak bölgeden uzaklaştı. O anlara tanık olan Çiçekoğlu, yaşadığı bu sıra dışı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)