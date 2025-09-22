Bir belediye akıllı telefon kullanımına 2 saat sınırı getiriyor

Yayınlanma:
Japonya'da Toyoake Belediyesi, akıllı telefon kullanımını 2 saatle sınırlamayı öneren yönetmeliği onayladı...

Japonya'nın Aichi eyaletindeki Toyoake Belediyesi, iş ve okuldan arta kalan zamanlarda akıllı telefon ve video oyun konsolları dahil dijital cihaz kullanımının günde iki saatle sınırlanmasını tavsiye eden yönetmeliği onayladı.

Kyodo ajansının haberine göre Toyoake Belediyesi, kent sakinlerinin teknolojik cihaz kullanımını sınırlandırmaları amacıyla harekete geçti.

Belediye Başkanı Kouki Masafumi, kent meclisinde onaylanan yönetmelikle akıllı telefon kullanımı için zaman sınırlamasının Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının sağlıklı uyku rehberlerine göre düzenlendiğini ve hafta içi ortalama kullanım süresinin günlük iki saat olarak belirlendiğini duyurdu.

18 yaş altındaki çocuklar için yeterli uykunun fiziksel ve zihinsel gelişim açısından önemli olduğu vurgulanan yönetmelikte, ilkokul öğrencilerine akşam 21.00, ortaokul çağındaki ve üzeri yaştakilere ise 22.00'den sonra akıllı telefon kullanmayı bırakmaları tavsiye ediliyor.

Velilere cihaz kullanımına yönelik ev kuralları belirlemelerinin önerildiği yönetmelikte kent yönetiminin de ebeveynlerin danışmanlık hizmeti alacağı sistem kuracağı taahhüt ediliyor.

1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelikte önerilere uymayanlar için herhangi bir ceza uygulanmayacak.

