Bilim kurgu gerçek oldu: Yapay zeka bakterileri yok etmek için "Katil virüsler" tasarladı!

Yayınlanma:
ABD’li bilim insanları, yapay zekâ ile E. coli bakterisini hedef alan yeni virüsler tasarladı. Bazı virüsler doğadakilerden daha etkili çıktı. Çalışma BioRxiv’de yayımlandı.

ABD’deki Stanford Üniversitesi ile Arc Enstitüsü’nden bilim insanları, antibiyotiklere karşı direnç geliştiren bakterilere karşı yeni bir tedavi yöntemi geliştirmek amacıyla yapay zekâ destekli bir çalışma yürüttü.

Araştırmada, "bakteriyofaj" adı verilen ve bakterileri enfekte eden virüslerin genetik planları yapay zekâ modelleriyle sıfırdan tasarlandı. Laboratuvar ortamında denenen yüzlerce virüs arasından 16’sının E. coli bakterisini yok ettiği gözlemlendi. Bazı virüslerin, doğadaki benzerlerinden daha hızlı ve etkili sonuç verdiği tespit edildi.

Bilim insanları bu virüsleri bir araya getirerek bir “karışım” oluşturdu ve bu karışımın, dirençli bakteri türlerini kısa sürede etkisiz hale getirdiğini belirledi. Çalışmayı yürüten ekip, bu yöntemin sadece enfeksiyonlarla mücadelede değil, daha karmaşık biyolojik sistemlerin gelecekteki tasarımında da kullanılabileceğini vurguladı.

E. coli bakterisi insan ve hayvanların bağırsaklarında doğal olarak bulunur. Genellikle zararsız olsa da bazı türleri ishal, idrar yolu enfeksiyonu ve nadiren ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Araştırmanın sonuçları bilimsel makalelerin ön yayımlandığı “BioRxiv” adlı sitede paylaşıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

