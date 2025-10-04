Bilim akrebin peşinde: Kanserle savaşta akrep zehri umut veriyor

Science Translational Medicine'in haberine göre, bilim insanları yıllardır akrep zehrini beyin tümörlerinin tedavisinde kullanmaya çalışıyor. Bu durumda, çoğunlukla Mısır ve Sudan'da bulunan Leiurus quinquestriatus (ölümcül gezgin) adlı bir akrep türü söz konusu.

YÖNTEM

City of Hop'taki bilim insanları, türün zehrinin genetiği değiştirilmiş bir bileşeni olan klorotoksini, tümör hücrelerini, özellikle de en yaygın beyin tümörü türü ve en ölümcül insan kanserlerinden biri olan glioblastoma hücrelerini tanımak için kullandılar. Glioblastomaların tedavisi zordur çünkü genellikle beynin her yerine dağılmışlardır. Ancak klorotoksin, T hücrelerine veya vücudun doğal savunma sistemine saldıracakları yerleri tam olarak bildiren bir radar gibi davranabilir

YIRTICI HAYVAN DAVRANIŞI

Bu uygulama fikri, akreplerin avcı olarak davranışlarını gözlemlememden doğdu. City of Hope Gelişim ve Kök Hücre Biyolojisi Bölüm Başkanı Michael Barish, "Tıpkı bir akrebin avına saldırmak ve onu öldürmek için zehrinin toksik bileşenlerini kullanması gibi, biz de T hücrelerini tümör hücrelerine hedeflemek için klorotoksin kullanıyoruz," diye açıklıyor.

Akrep zehrini bir insanı tedavi etmek için kullanmak rahatsız edici görünse de, zehir ile zehir arasındaki farkı anlamak önemlidir. Her iki madde de toksiktir ve zararlı olabilir, ancak aralarındaki temel fark vücuda giriş şekillerinde yatar. Zehirler deri, sindirim veya solunum yoluyla emilir ancak zehirler emilmez. İkincisinin kan dolaşımına, genellikle bir ısırık veya sokma sonucu oluşan bir yara yoluyla girmesi gerekir. Zehirde bulunan toksinler, hayvanların avlarını etkisiz hale getirmelerine olanak tanır, ancak aynı zamanda insan vücudundaki karmaşık süreçleri düzenlemede de oldukça etkilidir ve bu da onları modern tedavi yöntemlerinde değerli kılar.

UMUT VERİCİ SONUÇLAR

Ağustos ayında Cell Reports Medicine dergisinde yayınlanan ekibin son çalışma sonuçları umut verici olsa da, dikkatli olmakta fayda var. BGNES'in bildirdiğine göre, klinik çalışmaların ilk aşaması, tedavinin hastalar tarafından iyi tolere edildiğini ve üç tedavi döngüsünden sonra, çalışma katılımcılarının dörtte üçünün glioblastomalarının önemli bir süre boyunca stabilize olduğunu gösterdi.

Ancak klorotoksin mucizevi bir tedavi değil. Üzerinde test edilen ilk hastalar hastalıktan öldü, ancak araştırmalar hala erken aşamada. Bilim insanları şu anda beyin tümörlerine karşı daha etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için bu maddenin kullanımını optimize edebilecek seçenekleri araştırıyor.