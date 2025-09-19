Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç

Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay, yeni eğitim yılı ile birlikte ailelerin en önemli gündemi olan beslenme çantalarına dikkat çekerek, "Çocuğunuzun beslenme çantasına koyduğunuz her sağlıklı atıştırmalık, onun gün boyu enerjisini ve odaklanmasını etkiler. Protein ve lif içeren küçük öğünler, çocukların hem bedenini hem ruhunu destekler. Özellikle bakliyatlar, bulgur ve çiya–keten tohumu gibi liften zengin gıdalar, sağlıklı ara öğünler için en değerli seçeneklerdir; çocukların gün boyu enerjik ve dengeli kalmalarına katkı sağlar" dedi.

Özellikle sabah kahvaltısı ve ara öğünlerde seçilen besinler, çocukların odaklanma becerileri ve öğrenme performansı üzerinde doğrudan etkili oluyor. Protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bakliyatlar, uzun süre tokluk sağlayarak gün boyu enerjinin korunmasına yardımcı oluyor. Çiya ve keten tohumu gibi fonksiyonel gıdalar ise omega-3 yağ asitleri ve antioksidan içerikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlıyor.

"PROTEİN, LİF, KOMPLEKS KARBONHİDRATLAR SAĞLIKLI BİR ATIŞTIRMALIK FIRSATI SUNAR"

Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay, "Beslenme çantasına koyduğunuz her küçük seçim, onların enerjisinden ruh hâline, öğrenme gücünden gün boyu odaklanmasına kadar pek çok şeyi etkiler. Her öğün ve ara öğün çocukların ihtiyacı olan besin değerlerini karşılayabilmesi için bir fırsattır. Protein, lif, kompleks karbonhidrat içeren alternatifler sunmak hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık fırsatı sunar. Sağlıklı, dengeli ve lezzetli ara öğünler, çocukların sağlıksız alternatiflere yönelmesini engeller, onlara güvenli bir beslenme köprüsü sunar" dedi.

"AÇLIK HIZLI YEMEK YEMEYLE BİRLİKTE SAĞLIKSIZ SEÇİMLERE DE YOL AÇABİLİR"

Uluçay, "Protein ve lif içeren ara öğünler kan şekerini dengeler, sınıfta daha uzun süre odaklanmalarına yardımcı olur. Ara öğünlerini atlayan çocuklar bir sonraki öğüne çok aç girerler. Bu açlık hızlı yemek yemeyle birlikte sağlıksız seçimlere de yol açabilir" diye konuştu. Uluçay, ailelere pratik öneriler de sunuyor: meyve artı süt, kuru meyve artı ayran gibi kolay kombinasyonların yanı sıra, hamuruna haşlanmış nohut veya fasulye eklenerek hazırlanan muffin/kekler gibi yüksek protein ve lif içeren tariflerin, çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.