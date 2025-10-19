Batman Çayı’nda piknik kabusa döndü

Batman Çayı’nda piknik kabusa döndü
Yayınlanma:
Batman’da piknik yapmak için çay kenarına giden 3 kişi, suların aniden yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yurttaşlar bot ile kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Batman’ın Samanyolu Köyü mevkisinde bulunan Batman Çayı’nda meydana geldi. Piknik yapmak amacıyla bölgeye gelen 3 kişi, su seviyesinin aniden yükselmesiyle çay ortasında oluşan adacıklarda mahsur kaldı.

Kendi imkânlarıyla kurtulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren vatandaşlar için bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin botla gerçekleştirdiği kurtarma çalışması sonucu 3 kişi güvenli alana alındı. Olayda yaralanan olmadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yaşam
