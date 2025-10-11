Babası zurnacı kızı davulcu: Bahşişler yarı yarıya

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Nuri Aslan, düğünlerde davul çalıyordu. Kızı 24 yaşındaki Demet Arslan da küçük yaşlardan itibaren davul çalmaya ilgi gösteriyordu. Üniversite eğitimini Moda Tasarımı Bölümü'nü bitirerek tamamlayan Demet Arslan da babasına düğünlerde eşlik etmeye başladı. Artık katıldıkları düğünlerde baba zurna, kızı davul çalıyor.

Baba kız çaldıkları anları sosyal medyadan paylaşınca büyük ilgi gördü. Son olarak da 27 Eylül'de Beykoz'da dünya evine giren Sena-Evren Polat çiftinin mutlu gününde çaldılar.

Demet Arslan, dedesinden özenerek davulu sevdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Babam en büyük destekçilerimden biridir. Düğünlerde bizi görünce çok şaşırıyorlar, 'Davulcu nerede?' diye soruyorlar. Davulcu olduğumu söyleyince insanlar biraz şaşırıyor ama çaldıktan sonra gelip, tebrik ediyorlar. Zurnacı babanın davulcu kızı' olarak tanınıyorum. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıyorlar. Eğer düğünlerdekiler güzel oynuyorsa biz de aynı şekilde güzel eğleniyoruz. Daha çok Sivas, Erzincan ve Malatya yörelerini çalıyoruz. Annem de bu durumdan memnun. Kadın olduğum için bahşiş daha çok geliyor. Bunu babamla paylaşıyoruz."

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

Nuri Aslan ise asıl mesleğinin su tesisatçılığı olduğunu, kızıyla hafta sonları da düğün işlerine gittiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca babamla çaldım. Kızım yetişince de birlikte çalışmaya başladık. Daha önce bir topluma girdiğimizde sürekli erkeklerin yanına oturmamız gerekiyordu. Şu an kızım olduğu için aile masalarına oturup rahatça hareket edebiliyoruz. Demet'in sayesinde daha çok iş gelmeye başladı. Genellikle kızın babasıyla çalmasını önemsiyorlar. Kızımla gurur duyuyorum.

Kızımın da emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Başka davulcuları tutsam ya saatinde gelmez ya da geç kalır ama kızım olduğu için daha fazlasını veriyorum. Evde pratik yapmıyoruz, sahneden sahneye çalıyoruz. Ezberledik zaten. Sadece gelirken 'Araç gereçlerimiz tam mı?' diye bakıyoruz. Akort yapıyorum, o kadar. Evde çalmıyoruz çünkü gürültü oluyor diye hanım artık kızıyor. Oğlum da çalıyordu ama mesleğini icra ettiği için zamanı olmuyordu. Demet'in daha çok hevesi vardı. Kızım babamdan etkilendi, 8 yaşından beri çalıyor."