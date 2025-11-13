Avrupa Birliği'nden Google'a soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Google’a haber sitelerinin görünürlüğünü düşürdüğü iddiasıyla soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Google’ın arama algoritmalarında yaptığı değişikliklerin medya kuruluşlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında resmi inceleme başlattığını duyurdu.

2025’in başında yürürlüğe giren algoritma güncellemelerinin ardından, çok sayıda haber sitesi okur trafiğinin yüzde 98’ini kaybetti. Özellikle gelirlerinin büyük bölümünü Google yönlendirmelerine dayandıran bağımsız medya kuruluşları, arama sonuçlarında alt sıralara düşerek neredeyse görünmez hale geldi.

MEDYA KURULUŞLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye’de de benzer bir tablo yaşanıyor. Haber siteleri için trafiğin en önemli kaynakları olan “Google Keşfet” ve “Google Haberler” bölümlerinde ciddi düşüşler yaşandı. Bazı medya kuruluşları bu nedenle faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalırken, 13 Mart’ta çok sayıda Türk medya kuruluşu Google’ı protesto etmişti.

Soruşturmada Google’ın aramalarda yayıncıların internet sitelerine erişimi konusunda adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullar uygulayıp uygulamadığı değerlendirilecek. Açıklamada, “Komisyonun soruşturması, özellikle Google’ın site itibarını kötüye kullanma politikasına ve bu politikanın yayıncılara nasıl uygulandığına odaklanıyor” ifadeleri yer aldı.