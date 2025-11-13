Avrupa Birliği'nden Google'a soruşturma

Avrupa Birliği'nden Google'a soruşturma
Yayınlanma:
Avrupa Birliği (AB) Google’a ‘medya kuruluşlarının haber içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiği’ yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB), Google’a haber sitelerinin görünürlüğünü düşürdüğü iddiasıyla soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Google’ın arama algoritmalarında yaptığı değişikliklerin medya kuruluşlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında resmi inceleme başlattığını duyurdu.

2025’in başında yürürlüğe giren algoritma güncellemelerinin ardından, çok sayıda haber sitesi okur trafiğinin yüzde 98’ini kaybetti. Özellikle gelirlerinin büyük bölümünü Google yönlendirmelerine dayandıran bağımsız medya kuruluşları, arama sonuçlarında alt sıralara düşerek neredeyse görünmez hale geldi.

Google Chrome büyük bir değişikliğe hazırlanıyor: Hazır olun!Google Chrome büyük bir değişikliğe hazırlanıyor: Hazır olun!

MEDYA KURULUŞLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye’de de benzer bir tablo yaşanıyor. Haber siteleri için trafiğin en önemli kaynakları olan “Google Keşfet” ve “Google Haberler” bölümlerinde ciddi düşüşler yaşandı. Bazı medya kuruluşları bu nedenle faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalırken, 13 Mart’ta çok sayıda Türk medya kuruluşu Google’ı protesto etmişti.

Soruşturmada Google’ın aramalarda yayıncıların internet sitelerine erişimi konusunda adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullar uygulayıp uygulamadığı değerlendirilecek. Açıklamada, “Komisyonun soruşturması, özellikle Google’ın site itibarını kötüye kullanma politikasına ve bu politikanın yayıncılara nasıl uygulandığına odaklanıyor” ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Yaşam
Dün gece gökyüzü şovdaydı: 12 Kasım gecesi Dünya 20 yılın en güçlü “yamyam fırtınasıyla” sarsıldı
Dün gece gökyüzü şovdaydı: 12 Kasım gecesi Dünya 20 yılın en güçlü “yamyam fırtınasıyla” sarsıldı
iPhone Air mutlak inceliğin peşinde
iPhone Air mutlak inceliğin peşinde