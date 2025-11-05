Google Chrome büyük bir değişikliğe hazırlanıyor: Hazır olun!

Google, internet güvenliğini artırmak amacıyla Chrome tarayıcısında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Ekim 2026 itibarıyla, Chrome’un “Her Zaman Güvenli Bağlantılar Kullan” (Always Use Secure Connections) seçeneği tüm kullanıcılar için otomatik olarak etkinleştirilecek.

CHROME OTOMATİK OLARAK HTTPS'YE ÖNCELİK VERECEK: ANCAK BU %100 KORUMA SAĞLAMAYACAK

Geniş bir Chrome kullanıcı topluluğuna mensupsanız , muhtemelen hem HTTPS protokolüyle güvenli sayfaları hem de HTTP protokolüyle güvenli olmayan sayfaları yüklediğini biliyorsunuzdur. Tarayıcı ayarlarında, mümkünse HTTPS'yi zorunlu kılmayı seçebilirsiniz , ancak bu manuel müdahale gerektirir.

Ancak bu durum Ekim 2026'dan itibaren değişecek. Chrome, güvenli olmayan sayfaları yalnızca siz açıkça izin verdiğinizde yükleyecek. Başka bir deyişle, "Her zaman güvenli bağlantıları kullan" özelliği otomatik olarak etkinleştirilecek ve Google bunu tüm tarayıcı kullanıcıları için küresel olarak gerçekleştirecek.

Değişiklik, güvenli olmayan web sitelerindeki internet trafiğinin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesini ve içeriklerinin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesini önlemeyi amaçlıyor. HTTP protokolünde, son kullanıcının tarayıcısı ile sunucu arasındaki iletişim şifrelenmiyor ve bu da saldırganların kişisel bilgileri çalmasına veya verileri değiştirmesine olanak tanıyor.

Şifreli HTTPS protokolüne geçilmesiyle veri akışı çok daha güvenli hale geliyor ve dolayısıyla daha üst düzeyde kullanıcı gizliliği koruması sağlanıyor.

CHROME'DA ZORUNLU HTTPS KURULUMU

Web siteleri için zorunlu HTTPS'yi etkinleştirmek için tarayıcı ayarlarınıza gitmeniz gerekir. Ekim 2026'dan itibaren buna gerek kalmayacak, çünkü Google bunu varsayılan olarak etkinleştirecek.

ARTIK PLANLANMIŞ OTOMATİK AYARLARI AÇIP KAPATABİLİRSİNİZ

Gelecek yıla kadar beklemek istemiyorsanız, güvenlik özelliğini şimdi etkinleştirebilirsiniz. İhtiyacınız olan her şeyi tarayıcı ayarlarınızda bulabilirsiniz. "Gizlilik ve Güvenlik" bölümüne gidin. Burada "Güvenlik" adlı bir bölüm bulacaksınız. "Her zaman güvenli bağlantı kullan" özelliğini anahtar aracılığıyla etkinleştirirseniz, tarayıcı öncelikle HTTPS üzerinden güvenli ve şifreli bir bağlantı seçecek ve ilgili sayfa için bu bağlantı mevcut değilse bir uyarı görüntüleyecektir.

Ancak, HTTPS'nin bile çevrimiçi risklere karşı tam koruma sağlamadığını unutmayın. Siber suçlular, sizi tuzağa düşürmek için manipüle edilmiş şifreli siteleri de kullanırlar.

Güvenli bir bağlantı, bir sitenin güvenilirliğini garanti etmez. Yine de şüpheli URL'lere , sıra dışı içeriklere veya sahte sertifikalara dikkat etmenizde fayda var .