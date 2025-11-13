Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bazı bayramlar kaldırıldı. Bu bayramlar tarihe karıştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önem verdiği bayramlar vardı. Ancak Atatürk'ten sonra bu bayramları kaldırdılar. Tarihe karıştı.

Peki o bayramlar neydi? Milliyet Gazetesi yazarı Melih Aşık kaldırılan bayramları yazdı. Aşık, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlarımız vardı, her biri Atatürk hediyesi... Birer birer tarihe karıştılar.

Örneğin Ağaç Bayramı... Ağaca adeta sevdalı Atatürk, Yalova’da dünyanın çeşitli ülkelerinden getirttiği ağaçlarla bir ağaç müzesi kurmuş, Çam Burnu adlı ormanlık alanı yaratmış, Yalova Termal yoluna 2250 fidan diktirerek muhteşem bir görüntü yaratmıştı. Yalova’da yazlık köşke doğru uzanan çınar ağacının dalını kesmek yerine köşkü 5 metre kaydırmak onun muhteşem fikirlerinden biriydi. Orman aşığıydı. Ankara’da bataklık arazide çiftlik kurmuş, adını Orman Çiftliği koymuştu. Bu arada valiliklere genelge göndererek yıl içinde ağaç bayramları düzenlemelerini, öğrencilere ağaç sevgisi aşılamalarını öğütlemişti.

Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a Atatürk'ün mirası yanıtı! "O cümlenin doğrusunu söyleyeyim.."Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a Atatürk'ün mirası yanıtı! "O cümlenin doğrusunu söyleyeyim.."

Her ilde ağaç bayramları düzenleniyor, öğretmen ve öğrenciler fidan dikerek bayram kutluyorlardı. Bu bayram sonradan unutuldu. Şimdi neredeyse ağaç kesme bayramı ilan edeceğiz!

LOZAN BAYRAMI

Bir başka bayramımız Lozan idi. Lozan’ın imzasının yıldönümü olan 24 Temmuz önceleri Lozan günü olarak kutlanırken sonradan Lozan Bayramı olmuştu. Demokrat Parti dönemiyle birlikte Lozan bayram olmaktan çıktı. Çünkü bilvesile Atatürk ve İnönü övülüyordu.

Bir başka bayramımız “30 Ağustos Zafer ve Tayyare Bayramı”ydı. Zafer Bayramı aynı zamanda tayyare bayramı olarak kutlanıyordu. Demokrat Parti döneminde uçak sanayiiyle birlikte bayramı da ortadan kaldırıldı. 30 Ağustos sadece Zafer Bayramı kaldı.

Ulusal bayramlarda halkın neşelenmesi ve gururlanmasından bazıları rahatsız oldu. Sayılarını azalttılar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

