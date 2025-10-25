Artvin’de zincirleme kaza: 4 yaralı

Artvin’in Şavşat ilçesinde kamyonetle iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun 53’üncü kilometresinde meydana geldi. Ömer Alperen P. (28) yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Yunus Emre A. (24) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arkadan gelen başka bir hafif ticari araç da duramayarak diğer araçlara çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan Ozan A. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.