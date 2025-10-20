Ahşap fabrikasının bahçesinde yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir ahşap fabrikasının bahçesinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi’ndeki fabrikanın açık alanında depolanan kereste, ahşap, kontrplak ve talaşların alev almasıyla kısa sürede dumanlar gökyüzünü kapladı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından, yığın halindeki talaşların içten içe yanmaya devam ettiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Sendika duyurdu: Bir fabrikada daha grev kararı alındı

İstanbul'da fabrika yangını