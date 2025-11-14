AB, WhatsApp’a “dur bakalım” dedi!

Yayınlanma:
WhatsApp için işler ciddileşiyor. Avrupa Komisyonu, popüler mesajlaşma uygulamasının düzenlemelerini sıkılaştırmayı ve uygulamayı resmen "çok büyük bir internet platformu" olarak sınıflandırmayı planlıyor. Bu, WhatsApp'ın gelecekte Facebook ve Instagram gibi devlerle benzer kurallara tabi olacağı anlamına geliyor.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, bu karar, büyük internet hizmetlerine açık şeffaflık ve kontrol yükümlülükleri getiren bir Avrupa Birliği yasası olan Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) dayanıyor. İlk bakışta çoğu kullanıcı için hiçbir şey değişmese de, perde arkasında önemli değişiklikler hazırlanıyor.

ŞEFFAFLIK VE KONTROL KONUSUNDA NET YÜKÜMLÜLÜKLER

Brüksel düzenleyicisinin odak noktası klasik özel görüşmeler değil, nispeten yeni "Kanallar" özelliği. Bu özellik, şirketlerin, medya kuruluşlarının ve ünlülerin içerikleri sosyal ağlara benzer şekilde herkese açık olarak paylaşabildiği büyüyen bir araç. Bloomberg tarafından yayınlanan bilgilere göre WhatsApp , Avrupa'da 45 milyon aktif aylık kullanıcı sınırını aştı ve bu da otomatik olarak DSA yasasının daha katı kurallarına tabi oluyor.

6893108955499fe5e48b2bcd.webp

WhatsApp için bu, pratikte birkaç önemli şey anlamına geliyor:

DÜZENLİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ:

Uygulamanın, platformundaki yasa dışı veya zararlı içeriklerle ilişkili riskleri düzenli olarak analiz etmesi gerekecek.

MODERASYON ŞEFFAFLIĞI:

İçerik denetleme prosedürlerini kamuoyuna açıklamak zorunda kalacak.

ALGORİTMALARA DAİR İÇ GÖRÜ:

Kanal içindeki içerik önerme sistemlerinin nasıl çalıştığını kullanıcılara ve düzenleyicilere açıklamak zorunda kalacak.

976464-shutterstock-2143927169-f.jpg

Ayrıca AB, kullanıcı sayıları hakkında altı aylık raporlar talep edecek. Bu kurallara uymayan şirketler, toplam küresel yıllık cirolarının yüzde altısına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Facebook ve Instagram'ın da sahibi olan ana şirket Meta'nın karardan haberdar edildiği bildiriliyor, ancak henüz resmi olarak doğrulanmadı. Meta'nın diğer platformlarında da benzer kuralları uyguladığı göz önüne alındığında, WhatsApp'taki uygulamanın nispeten sorunsuz ilerlemesi bekleniyor.

